Kigyulladt egy 1500 négyzetméteres csarnoképület Szolnokon – videó

Az épület helyiségeit raktárként, illetve műhelyként használták. A szolnoki, a jászberényi, a kunszentmártoni, a mezőtúri, a ceglédi, a kecskeméti, a nagykátai és a szarvasi hivatásos tűzoltók légzőkészülékben több oldalról, összesen 11 vízsugárral – köztük létrasugárral – avatkoztak be, illetve füstelszívó ventilátorokat is bevetettek.

A tűzoltók 19 palackot vittek ki az épületből, egyik sem robbant fel

Fotó: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Az egységek a beavatkozás során 19 palackot vittek ki az épületből, amelyek között argon-, oxigén-, szén-dioxid- és propánbutángáz-palack is volt, de ezek egyike sem robbant fel.

A tűzoltók az ingatlanból három targoncát mentettek ki, az épület közeléből pedig több autót elvontattak, míg az egyik helyiségből egy fűnyírótraktort, illetve több háztartási kisgépet vittek ki. Mindezeken túl meg kellett bontaniuk a tetőszerkezetet, mert az abban lévő szigetelés átizzott – írja a katasztrófavédelem a Facebookon.

Az eset során nem sérült meg senki, a tűz pontos okának kiderítése érdekében a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indított.

Tűz ütött ki a Halászbástya alatt, civilek is rohantak oltani a tüzet

Bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán Böröcz László, az I. kerület polgármestere, aki azt írja, hogy sűrű füst borította be a Budai Vár környékét. Ennek oka, hogy tűz volt a Halászbástya alatt.