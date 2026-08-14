Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit: sem Orbán Viktor, sem Toroczkai László nem megy el

Rendkívüli

Friss híreket közölt Orbán Anita a horvát erdőtűzről: eddig 58 magyart mentettek ki

tűz

Kigyulladt egy 1500 négyzetméteres csarnoképület Szolnokon – videó

41 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egy 1500 négyzetméteres, több helyiségből álló csarnoképület gyulladt ki tegnap délután Szolnokon, a Keszeg utcában. A tűzoltók légzőkészülékben több oldalról, összesen 11 vízsugárral oltották el a lángokat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tűztűzoltókSzolnok

Az épület helyiségeit raktárként, illetve műhelyként használták. A szolnoki, a jászberényi, a kunszentmártoni, a mezőtúri, a ceglédi, a kecskeméti, a nagykátai és a szarvasi hivatásos tűzoltók légzőkészülékben több oldalról, összesen 11 vízsugárral – köztük létrasugárral – avatkoztak be, illetve füstelszívó ventilátorokat is bevetettek.

tűz
A tűzoltók 19 palackot vittek ki az épületből, egyik sem robbant fel
Fotó: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Az egységek a beavatkozás során 19 palackot vittek ki az épületből, amelyek között argon-, oxigén-, szén-dioxid- és propánbutángáz-palack is volt, de ezek egyike sem robbant fel. 

A tűzoltók az ingatlanból három targoncát mentettek ki, az épület közeléből pedig több autót elvontattak, míg az egyik helyiségből egy fűnyírótraktort, illetve több háztartási kisgépet vittek ki. Mindezeken túl meg kellett bontaniuk a tetőszerkezetet, mert az abban lévő szigetelés átizzott – írja a katasztrófavédelem a Facebookon

Az eset során nem sérült meg senki, a tűz pontos okának kiderítése érdekében a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indított.

Tűz ütött ki a Halászbástya alatt, civilek is rohantak oltani a tüzet

Bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán Böröcz László, az I. kerület polgármestere, aki azt írja, hogy sűrű füst borította be a Budai Vár környékét. Ennek oka, hogy tűz volt a Halászbástya alatt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!