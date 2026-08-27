Közel 50 ember menekült a tűz elől Debrecenben, pizzagyártó üzemben csaptak fel a lángok

Kigyulladt a kemence elszívóberendezése egy pizzagyártó üzemben Debrecen mellett, a 471-es főút 5-ös kilométerének közvetlen közelében. A tűzeset körülményeit vizsgálják.

A tűzoltók átvizsgálják a területet / Fotó: unsplash.com

A tüzet a dolgozók elfojtották

A Madár utcai helyszínre a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltóságának két gépjárműfecskendőjét, illetve a vízszállítót riasztották. Mire a rajok odaértek, a lángokat a dolgozók már elfojtották, az egységek átvizsgálják, illetve megbontják a légtechnikai berendezést. A tűz keletkezésekor negyvenkilencen tartózkodtak az épületben, mindannyian elhagyták azt - írja a Katasztrófavédelem.