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tűz

Tűz ütött ki Érd és Százhalombatta között, már egy hete küzdenek a lángokkal

53 perce
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Egy hete csaptak fel a lángok Érd és Százhalombatta között, ahol a tarló, több körbála, valamint harmincezer köbméter komposzt gyulladt be. A tűz a feltámadt szél miatt most még több helyen lángol.
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tűzlángkomposzttűzoltók

A feltámadt szél miatt még több helyen lángol az a tűz, amelyik egy hete keletkezett Érd és Százhalombatta között, ahol a tarló, több körbála, valamint harmincezer köbméter komposzt gyulladt be - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) hétfőn az MTI-vel.

tűz, lángok
Még több helyen lángol az Érd és Százhalombatta között keletkezett tűz / Fotó: unsplash.com (Képünk illusztráció)

Még több helyen lángol az Érd és Százhalombatta között keletkezett tűz

Jelezték, az elmúlt napokban az érdi, a törökbálinti, a szigetszentmiklósi, a fővárosi, a százhalombattai, a monori, a szentendrei, a dabasi, a gödöllői, a váci, a ceglédi és a nagykátai hivatásos, a százhalombattai létesítményi, valamint a zuglói, a rózsadombi és a százhalombattai önkéntes tűzoltók dolgoztak a lángok megfékezésén.

A rajok még kedden délután munkagépek segítségével megakadályozták a tűz tovább terjedését, és megkezdték a még izzó kupacok megbontását, valamint a hulladék átmozgatását.

 

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