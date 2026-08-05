Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
érd

Több mint egy hét után sikerült eloltani az Érd és Százhalombatta között tomboló tüzet

17 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Múlt hét kedden csaptak fel a lángok Érd és Százhalombatta között. A Katasztrófavédelem korábbi tájékoztatása szerint tarló, körbálák, valamint 30 ezer köbméternyi komposzt gyulladt ki, majd a tűz a feltámadt szél miatt még több helyen fellángolt, mielőtt sikerült volna megfékezni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
érdszázhalombattatűztűzoltó

Befejezték a munkálatokat a tűzoltók Érd és Százhalombatta között, ahol még a múlt héten kedden keletkezett tűz - közölte a katasztrófavédelem szerda reggel az MTI-vel. Azt írták, hogy a területen tarló, körbálák égtek, valamint harmincezer köbméter komposzt gyulladt be.

tűz
Befejezték a munkálatokat a tűzoltók Érd és Százhalombatta között (a kép illusztráció) / Fotó: Tóth Imre / MW

Befejezték a munkálatokat a tűzoltók Érd és Százhalombatta között

Az elmúlt napokban az érdi, a törökbálinti, a szigetszentmiklósi, a fővárosi, a százhalombattai, a monori, a szentendrei, a dabasi, a gödöllői, a váci, a ceglédi és a nagykátai hivatásos, a százhalombattai létesítményi, valamint a zuglói, a rózsadombi és a százhalombattai önkéntes tűzoltók dolgoztak a lángok megfékezésén.

Kedden négy vízsugárral még egy száz köbméternyi területen fékezték meg a tüzet, három munkagép segítségével szétterítették a megmaradt anyagot - közölték.

A Katasztrófavédelem korábbi tájékoztatása szerint tarló, körbálák, valamint 30 ezer köbméternyi komposzt gyulladt ki Érd és Százhalombatta között még múlt hét kedden. A lángok később a feltámadó szél miatt még több helyre átterjedtek. A héten, kedden délután a rajok munkagépek segítségével megakadályozták a tűz tovább terjedését, és megkezdték a még izzó kupacok megbontását, valamint a hulladék átmozgatását. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!