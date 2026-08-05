Több mint egy hét után sikerült eloltani az Érd és Százhalombatta között tomboló tüzet

Befejezték a munkálatokat a tűzoltók Érd és Százhalombatta között, ahol még a múlt héten kedden keletkezett tűz - közölte a katasztrófavédelem szerda reggel az MTI-vel. Azt írták, hogy a területen tarló, körbálák égtek, valamint harmincezer köbméter komposzt gyulladt be.

Befejezték a munkálatokat a tűzoltók Érd és Százhalombatta között (a kép illusztráció) / Fotó: Tóth Imre / MW

Befejezték a munkálatokat a tűzoltók Érd és Százhalombatta között

Az elmúlt napokban az érdi, a törökbálinti, a szigetszentmiklósi, a fővárosi, a százhalombattai, a monori, a szentendrei, a dabasi, a gödöllői, a váci, a ceglédi és a nagykátai hivatásos, a százhalombattai létesítményi, valamint a zuglói, a rózsadombi és a százhalombattai önkéntes tűzoltók dolgoztak a lángok megfékezésén.

Kedden négy vízsugárral még egy száz köbméternyi területen fékezték meg a tüzet, három munkagép segítségével szétterítették a megmaradt anyagot - közölték.