Füstmérgezést kapott az erdész, de megakadályozta a tűz továbbterjedését a Kiskunságban

A saját testi épségét és egészségét kockáztatva akadályozta meg a tűz továbbterjedését egy erdész a Kiskunságban, akinek a helytállásának köszönhetően végül nem történt nagyobb baj. Kósa Attila kerületvezető erdész erdőjárás közben vette észre a felszálló füstöt, és indult el, hogy megkeresse a tűz helyét, mialatt a tűzoltókat is riasztotta. Ez a rossz térerő miatt eleinte nem sikerült, de nem adta fel.

A tűz megfékezése közben kapott füstmérgezést az erdész / Fotó: Gé

A tűz megfékezése közben kapott füstmérgezést az erdész

Mialatt leadta a riasztást, Kósa Attila az autójából elhozott egy lapátot: a szél ugyanis a lángokat egy sűrű fiatalos felé vitte, amely mellett egy közel hatvanhektáros, összefüggő erdőtömb állt. Az erdész tudta, ha a tűz elér odáig, sokkal nehezebb lesz megfékezni, így a lapáttal és homokkal igyekezett feltartóztatni a lángokat, és a tűzoltók kiérkezéséig sikerült is megakadályoznia, hogy lángok azon az oldalon továbbterjedjenek.

Mindeközben viszont Kósa Attila rengeteg füstöt lélegzett be, teljesen kimerült, majd a területről kifelé menet összeesett. Az autóban az eszméletét is elvesztette, majd a mentők füstmérgezéssel kórházba szállították.

A történtekről a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. számolt be a közösségi oldalán: a bejegyzésükben nem győzték hangsúlyozni, mindamellett, hogy a kollégájuk tiszteletet érdemel, az eset arra is figyelmeztet, a mostani szárazságban és hőségben egyetlen eldobott cigarettacsikk vagy felelőtlenül meggyújtott tűz is súlyos következményekkel járhat. Éppen ezért vigyáznunk kell egymásra és a természeti értékeinkre.

Köszönjük, Attila! Mielőbbi, teljes felépülést kívánunk!

- üzenték a posztjuk végén.