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erdész

Füstmérgezést kapott az erdész, de megakadályozta a tűz továbbterjedését a Kiskunságban

29 perce
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Példás helytállást tanúsított egy erdész a Kiskunságban. Kósa Attila kerületvezető erdész erdőjárás közben figyelt fel a felszálló füstre, így azonnal értesítette a tűzoltókat, majd egyedül állt neki, hogy megfékezze a lángokat. A lélekjelenlétének és helytállásának köszönhetően végül nem történt nagyobb baj, eközben viszont rengeteg füstöt belélegzett, ami miatt az autójában elvesztette az eszméletét, és füstmérgezéssel kórházba került.
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erdésztűzfüstmérgezésKiskunság

A saját testi épségét és egészségét kockáztatva akadályozta meg a tűz továbbterjedését egy erdész a Kiskunságban, akinek a helytállásának köszönhetően végül nem történt nagyobb baj. Kósa Attila kerületvezető erdész erdőjárás közben vette észre a felszálló füstöt, és indult el, hogy megkeresse a tűz helyét, mialatt a tűzoltókat is riasztotta. Ez a rossz térerő miatt eleinte nem sikerült, de nem adta fel.

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A tűz megfékezése közben kapott füstmérgezést az erdész / Fotó: Gé

A tűz megfékezése közben kapott füstmérgezést az erdész

Mialatt leadta a riasztást, Kósa Attila az autójából elhozott egy lapátot: a szél ugyanis a lángokat egy sűrű fiatalos felé vitte, amely mellett egy közel hatvanhektáros, összefüggő erdőtömb állt. Az erdész tudta, ha a tűz elér odáig, sokkal nehezebb lesz megfékezni, így a lapáttal és homokkal igyekezett feltartóztatni a lángokat, és a tűzoltók kiérkezéséig sikerült is megakadályoznia, hogy lángok azon az oldalon továbbterjedjenek.

Mindeközben viszont Kósa Attila  rengeteg füstöt lélegzett be, teljesen kimerült, majd a területről kifelé menet összeesett. Az autóban az eszméletét is elvesztette, majd a mentők füstmérgezéssel kórházba szállították. 

A történtekről a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. számolt be a közösségi oldalán: a bejegyzésükben nem győzték hangsúlyozni, mindamellett, hogy a kollégájuk tiszteletet érdemel, az eset arra is figyelmeztet, a mostani szárazságban és hőségben egyetlen eldobott cigarettacsikk vagy felelőtlenül meggyújtott tűz is súlyos következményekkel járhat. Éppen ezért vigyáznunk kell egymásra és a természeti értékeinkre.

Köszönjük, Attila! Mielőbbi, teljes felépülést kívánunk!

- üzenték a posztjuk végén.

Mindeközben egy sportlétesítmény lapos tetejére telepített napelemek gyulladtak ki a fővárosi Marcibányi téren pénteken kora délután. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője, Kiss Ádám azt közölte, a lángok átégették a tetőt és az épületre is átterjedtek, de a helyszínre érkező 30 tűzoltó megfékezte a tüzet. Az MTI úgy értesült, hogy egy konditerem tetején keletkezett a tűz, személyi sérülés nem történt.

 

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