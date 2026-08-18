Holttest találtak egy leégett fabódéban Komlónál

Kigyulladt egy fabódé vasárnap éjszaka Komlónál. A házban egy férfi lakott, akinek a kétségbeesett kiabálására riadtak fel a közelben élők, majd azonnal riasztották a tűzoltókat.

Tragikus tűzeset Komlónál: kigyulladt fabódéban vesztette életét egy férfi / Fotó: TV2 Híradó

Tragikus tűzeset Komlónál: kigyulladt fabódéban vesztette életét egy férfi

A tűzoltók hamar megfékezték a lángokat, a férfi életét azonban a kiérkező mentők sem tudták megmenteni, belehalt a súlyos égési sérüléseibe. A rendőrség tájékoztatása szerint a holttest azonosítása még folyamatban van: az ügyben hatósági közigazgatási eljárást indítottak.

A helyiek egyelőre találgatják, mi okozhatta a tüzet: felmerült a gyertya és egy eldobott cigaretta is. A tűz keletkezésének okát a katasztrófavédelem vizsgálja - mondták el a TV2 Híradóban.