Holttest találtak egy leégett fabódéban Komlónál

Tűz ütött ki vasárnap éjszaka Komlónál. A hírek szerint a közelben élők figyeltek fel az ott lakó férfi kétségbeesett kiabálására, majd azonnal riasztották a tűzoltókat. A lángokat ezután hamar megfékezték, a férfi életét azonban már nem lehetett megmenteni. Jelenleg a tűz keletkezésének okát vizsgálják, valamint az áldozat azonosítása is folyamatban van.
Kigyulladt egy fabódé vasárnap éjszaka Komlónál. A házban egy férfi lakott, akinek a kétségbeesett kiabálására riadtak fel a közelben élők, majd azonnal riasztották a tűzoltókat.
Tragikus tűzeset Komlónál: kigyulladt fabódéban vesztette életét egy férfi
A tűzoltók hamar megfékezték a lángokat, a férfi életét azonban a kiérkező mentők sem tudták megmenteni, belehalt a súlyos égési sérüléseibe. A rendőrség tájékoztatása szerint a holttest azonosítása még folyamatban van: az ügyben hatósági közigazgatási eljárást indítottak.
A helyiek egyelőre találgatják, mi okozhatta a tüzet: felmerült a gyertya és egy eldobott cigaretta is. A tűz keletkezésének okát a katasztrófavédelem vizsgálja - mondták el a TV2 Híradóban.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!