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tűz

Ég az aljnövényzet Külsővatnál, közel tizenöt hektárra terjedt ki a tűz

1 órája
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Kigyulladt a száraz fű, a tarló és egy erdő aljnövényzete Külsővat külterületén, egy a 834-es főút és a 8413-as út közötti területen. A tűz, amely egy romos épületre és szalmabálákra is áterjedt, nagy területet érint.
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Kigyulladt a száraz fű, a tarló és egy erdő aljnövényzete Külsővat külterületén, egy a 834-es főút és a 8413-as út közötti területen. A tűz mintegy tizenöt hektárra terjedt ki, mialatt egy romos, használaton kívüli tanyaépület teteje és több szalmabála is lángol. 

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Tűz ütött ki Külsővatnál, a száraz fű, a tarló és egy erdő aljnövényzet gyulladt ki  / Fotó: Gé

Tűz ütött ki Külsővatnál, a száraz fű, a tarló és egy erdő aljnövényzet gyulladt ki

A pápai hivatásos, valamint a celldömölki önkormányzati tűzoltók oltják a lángokat, és védik az érintett területen lévő épületeket. A celldömölki önkéntes tűzoltók szintén megérkeztek a helyszínre, és elindult oda több más egység is - írja a Katasztrófavédelem.

Mindeközben a feltámadt szél miatt még több helyen lángol az a tűz, amelyik egy hete keletkezett Érd és Százhalombatta között, ahol a tarló, több körbála, valamint harmincezer köbméter komposzt gyulladt be. az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) jelentése szerint az elmúlt napokban az érdi, a törökbálinti, a szigetszentmiklósi, a fővárosi, a százhalombattai, a monori, a szentendrei, a dabasi, a gödöllői, a váci, a ceglédi és a nagykátai hivatásos, a százhalombattai létesítményi, valamint a zuglói, a rózsadombi és a százhalombattai önkéntes tűzoltók dolgoztak a lángok megfékezésén. A rajok még kedden délután munkagépek segítségével megakadályozták a tűz tovább terjedését, és megkezdték a még izzó kupacok megbontását, valamint a hulladék átmozgatását.


 


 

 

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