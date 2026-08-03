Ég az aljnövényzet Külsővatnál, közel tizenöt hektárra terjedt ki a tűz

Kigyulladt a száraz fű, a tarló és egy erdő aljnövényzete Külsővat külterületén, egy a 834-es főút és a 8413-as út közötti területen. A tűz mintegy tizenöt hektárra terjedt ki, mialatt egy romos, használaton kívüli tanyaépület teteje és több szalmabála is lángol.

Tűz ütött ki Külsővatnál, a száraz fű, a tarló és egy erdő aljnövényzet gyulladt ki / Fotó: Gé

Tűz ütött ki Külsővatnál, a száraz fű, a tarló és egy erdő aljnövényzet gyulladt ki

A pápai hivatásos, valamint a celldömölki önkormányzati tűzoltók oltják a lángokat, és védik az érintett területen lévő épületeket. A celldömölki önkéntes tűzoltók szintén megérkeztek a helyszínre, és elindult oda több más egység is - írja a Katasztrófavédelem.







