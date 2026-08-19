Fekete füst és méteres lángok: videón a székesfehérvári lakástűz

Tűz ütött ki szerda dél körül Székesfehérváron, a Toronysoron, ahol egy hatodik emeleti lakás teljes terjedelmében ég. A katasztrófavédelem közlése szerint a tűzoltók az oltás mellett a lakók kimenekítésén is dolgoznak.

Tűz ütött ki Székesfehérváron egy hetedik emeleti lakásban. A lakástűz lángjait eloltották, több embert létrával mentettek ki. Videó is készült. (a kép illusztráció)

Fotó: Tóth Imre / MW

Tűz ütött ki Székesfehérváron, a Toronysoron egy hetedik emeleti lakásban, ahol egy helyiség teljes terjedelmében égett. A lángokat azóta eloltották, és a tűz nem terjedt át a szomszédos lakásokra.

Lakástűz ütött ki Székesfehérváron

A székesfehérvári, pétfürdői és pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók vonultak a lakástűzhöz, amelyről kezdetben még azt közölték, hogy a hatodik emeleten keletkezett. Később pontosították, hogy a hetedik emeleti ingatlan egyik helyisége égett teljes terjedelmében.

A rajok több embert létra segítségével mentettek ki az épületből. A tűzoltók az oltás után átvizsgálják az érintett szint fölötti lakásokat, és kimenekítik azokat, akik még bent tartózkodnak.

A helyszínen készült videón sűrű, fekete füst tör elő a panelházból, miközben az ablaknál lángok is láthatók. A tűz nem terjedt át a szomszédos lakásokra. A helyszínre a Fejér Medic egyesület is kivonult.

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