Tűz pusztít az út mentén, lezárták a Devecser és Tapolca közötti utat

Út menti égő fák miatt zárták le a Devecser és Tapolca közti utat Pusztamiskénél, közölte a rendőrség és a katasztrófavédelem kedd délután az MTI-vel. Csondor Henrietta, a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője arról adott tájékoztatást, hogy Pusztamiske környékén egy hektár kaszált fű és erdősáv ég, a tűz fákat is érint.

Több hektár fű és erdőrész kapott lángra: útlezárások a súlyos tűzeset miatt. Fotó: unsplash.com

Több hektár fű és erdőrész kapott lángra: útlezárások a súlyos tűzeset miatt

Több száz méter hosszan izzik az út mentén akácfák belseje, amelyek a forgalmat is veszélyeztetik, mert az útra dőlnek. A fákat a tűzoltók a közútkezelő munkatársai segítségével vágják ki és távolítják el az útról

- tette hozzá.

Az oltásban az ajkai és a pápai tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vezetése mellett dolgoznak. A tűz miatt a rendőrség lezárta a 7317-es út érintett szakaszát, jelezte a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata.