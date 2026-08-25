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tűz

Tűz pusztít az út mentén, lezárták a Devecser és Tapolca közötti utat

39 perce
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Út mentén égő fák miatt teljesen lezárták a Devecser és Tapolca közötti 7317-es utat Pusztamiskénél. A tűz mintegy egy hektárnyi kaszált füvet és erdősávot érint, miközben több száz méteren izzanak az akácfák, amelyek az útra dőlve a közlekedést is veszélyeztetik.
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tűzútlezárástűzeset

Út menti égő fák miatt zárták le a Devecser és Tapolca közti utat Pusztamiskénél, közölte a rendőrség és a katasztrófavédelem kedd délután az MTI-vel. Csondor Henrietta, a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője arról adott tájékoztatást, hogy Pusztamiske környékén egy hektár kaszált fű és erdősáv ég, a tűz fákat is érint.

Több hektár fű és erdőrész kapott lángra: útlezárások a súlyos tűzeset miatt
Több hektár fű és erdőrész kapott lángra: útlezárások a súlyos tűzeset miatt. Fotó: unsplash.com

 

Több hektár fű és erdőrész kapott lángra: útlezárások a súlyos tűzeset miatt

Több száz méter hosszan izzik az út mentén akácfák belseje, amelyek a forgalmat is veszélyeztetik, mert az útra dőlnek. A fákat a tűzoltók a közútkezelő munkatársai segítségével vágják ki és távolítják el az útról

 - tette hozzá.

Az oltásban az ajkai és a pápai tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vezetése mellett dolgoznak. A tűz miatt a rendőrség lezárta a 7317-es út érintett szakaszát, jelezte a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata.

 

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