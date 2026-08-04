Kigyulladt az a mélykúti ház, ahol korábban gyilkosság történt

Tűz ütött ki abban a családi házban Mélykúton, amelyhez tragikus múlt fűződik. Az Attila utcában lévő ingatlan már teljes terjedelmében égett, mire az első tűzoltóegységek a helyszínre érkeztek. A tűzesethez a jánoshalmi önkormányzati, a mélykúti önkéntes és a kiskunhalasi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik több vízsugárral, egyszerre több irányból oltották a lángokat.

Tűz ütött ki a tragikus múltú mélykúti házban / Fotó: Pozsgai Ákos / BAON

Tűz ütött ki a tragikus múltú mélykúti házban

A Baon információi szerint a ház régóta üresen állt, az utcabeliek azonban arról számoltak be, egy hajléktalan férfi már egy ideje rendszeresen meghúzta magát az épületben. Mivel eleinte nem lehetett tudni, tartózkodik-e bárki az égő házban, a bácsalmási mentők is kiszálltak a helyszínen.

A tűzoltók a lángok elfojtása után valamennyi helyiséget átvizsgálták, ám senkit sem találtak odabent: az épületben élő férfit később Mélykút központjában találták meg.

A lángokat a tűzoltóknak végül sikerült elfojtaniuk, majd ezt követően az izzó, füstölgő részek visszahűtését és az utómunkálatokat végezték. A ház a hírek szerint súlyosan megrongálódott, mialatt egyelőre nem tudni, mi okozta a tűz keletkezését.