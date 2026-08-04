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tűz

Kigyulladt az a mélykúti ház, ahol korábban gyilkosság történt

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Lángba borult egy családi ház Mélykúton, az Attila utcában. A tűzesethez a jánoshalmi önkormányzati, a mélykúti önkéntes és a kiskunhalasi hivatásos tűzoltókat riasztották, majd, mivel felmerült, hogy valaki tartózkodhat az épületben, a mentők is kiérkeztek. A tüzet végül sikerült elfojtani, noha a házban - amelyben korábban súlyos tragédia történt -, komoly kár keletkezett.
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tűzMélykútgyilkosságtragédia

Tűz ütött ki abban a családi házban Mélykúton, amelyhez tragikus múlt fűződik. Az Attila utcában lévő ingatlan már teljes terjedelmében égett, mire az első tűzoltóegységek a helyszínre érkeztek. A tűzesethez a jánoshalmi önkormányzati, a mélykúti önkéntes és a kiskunhalasi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik több vízsugárral, egyszerre több irányból oltották a lángokat.

Tűz ütött ki a tragikus múltú mélykúti házban / Fotó:  Pozsgai Ákos / BAON

Tűz ütött ki a tragikus múltú mélykúti házban

A Baon információi szerint a ház régóta üresen állt, az utcabeliek azonban arról számoltak be, egy hajléktalan férfi már egy ideje rendszeresen meghúzta magát az épületben. Mivel eleinte nem lehetett tudni, tartózkodik-e bárki az égő házban, a bácsalmási mentők is kiszálltak a helyszínen. 

A tűzoltók a lángok elfojtása után valamennyi helyiséget átvizsgálták, ám senkit sem találtak odabent: az épületben élő férfit később Mélykút központjában találták meg.

A lángokat a tűzoltóknak végül sikerült elfojtaniuk, majd ezt követően az izzó, füstölgő részek visszahűtését és az utómunkálatokat végezték. A ház a hírek szerint súlyosan megrongálódott, mialatt egyelőre nem tudni, mi okozta a tűz keletkezését.

Az Attila utcai ingatlannak tragikus múltja van: 2019. december 18-án egy 27 éves garai férfi késsel megölte 30 éves élettársát, majd felgyújtotta az épületet. A tűzoltók a férfit kimentették, a nő életét azonban már nem lehetett megmenteni. A további részleteket IDE KATTINTVA lehet elolvasni!

Hétfő délután az 55-ös főúton, Baja és Csávoly között, a 92. kilométernél gyulladt ki egy kamion. A Baon beszámolója szerint a helyszínre elsőként a bajai hivatásos tűzoltók érkeztek, de több egység is úton volt az oltási munkálatokhoz.

 

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