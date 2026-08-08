Hatalmas tűz ütött ki a DVTK Stadionnál Miskolcon - fotó, videó

Felcsaptak a lángok a DVTK Stadionnál Miskolcon. Úgy tudni, a száraz növényzet gyulladt ki, ám a tűz pontos oka egyelőre még ismeretlen
Tűz keletkezett szombat délután a DVTK Stadionnál Miskolcon. A Boon információi szerint a száraz növényzet kapott lángra, a pontos ok azonban egyelőre ismeretlen.
Tűz keletkezett a DVTK Stadionnál
Körülbelül 100 négyzetméteren száraz fű és bozót ég, a tűzoltók dolgoznak a területen
– tájékoztatta a hírportált Dojcsák Dávid, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője.
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A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az országszerte tomboló szabadtéri tüzek száma és intenzitása már a szakembereket is megdöbbenti, ráadásul a folyamatnak még nem látni a végét. Bár a tűzoltók megfeszített munkával, szükség esetén napokon át küzdenek a helyszíneken a lángok megfékezéséért, a statisztikák elkeserítőek: idén már 9775 alkalommal kellett szabadtéri tűzhöz vonulniuk, és a pusztítás eddig összesen mintegy 96 millió 649 ezer 745 négyzetméternyi területet érintett. Idén ezen a héten volt a legtöbb szabadtéri tűz, csütörtökön ráadásul hárman meg is haltak ezekben.