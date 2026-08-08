Hatalmas tűz ütött ki a DVTK Stadionnál Miskolcon - fotó, videó

Tűz keletkezett szombat délután a DVTK Stadionnál Miskolcon. A Boon információi szerint a száraz növényzet kapott lángra, a pontos ok azonban egyelőre ismeretlen.

Tűz keletkezett a DVTK Stadionnál / Fotó: BOON / Facebook

Tűz keletkezett a DVTK Stadionnál

Körülbelül 100 négyzetméteren száraz fű és bozót ég, a tűzoltók dolgoznak a területen

– tájékoztatta a hírportált Dojcsák Dávid, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője.



