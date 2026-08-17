Hatalmas tűz volt egy óvodában Hejőpapin, óriási a kár – videó

Mezőcsátról, Szomolyáról és Tiszabábolnáról önkéntes tűzoltók is érkeztek, a beavatkozást a helyi és a hejőbábai települési mentőcsoport tagjain kívül civilek is segítették – írja a katasztrófavédelem a Facebookon.

Óriási volt a tűz

Fotó: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A tűzoltók kiérkezésekor már több száz négyzetméteren égett a száraz fű, és a közelben lévő óvoda tetőszerkezete is lángokban állt.

Az egységek a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett vízsugarakkal és kézszerszámokkal megfékezték a lángokat.

Teljesen megsemmisült a tűzben az óvoda teteje

A tűzoltást az erős szél, és a tető bitumenlemezes borítása nehezítette, azt meg kellett bontani ahhoz, hogy az oltóvizet a tetőszerkezet belsejébe lehessen juttatni.

A 800 négyzetméteres épület teljes tetőszerkezete megsemmisült, a födém több helyen beszakadt.

A katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálja a tűzeset körülményeit.