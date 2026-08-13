Tűz pusztít Ózdon – nagy terület érintett

Nagy területen ég a száraz fű Ózdon, a lángok a fenyvest is elérték, ezért több hivatásos tűzoltóegységet riasztottak a helyszínre.
Az aggteleki hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal kezdték meg a tűz oltását Ózdon. A helyszínre riasztották a szendrői, valamint a miskolci, diósgyőri hivatásos tűzoltókat is – közölte csütörtökön a Katasztrófavédelem.
A lángok az Áchim András utca és a Hársfa utca utáni szakaszon csaptak fel.
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