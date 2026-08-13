Tűz pusztít Ózdon – nagy terület érintett

Az aggteleki hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal kezdték meg a tűz oltását Ózdon. A helyszínre riasztották a szendrői, valamint a miskolci, diósgyőri hivatásos tűzoltókat is – közölte csütörtökön a Katasztrófavédelem.

Tűz ütött ki Ózdon – A kép illusztráció

Fotó: Pexels

A lángok az Áchim András utca és a Hársfa utca utáni szakaszon csaptak fel.