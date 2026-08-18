Itt a szomorú adat: ennyi szabadtéri tűz volt Magyarországon

Az lángok megfékezéséhez 11 842 technikai eszközre, vagyis átlagosan egy tűzesetnél csaknem három tűzoltóautóra volt szükség – közölte Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője kedden az MTI érdeklődésére.

Augusztus 16-án a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Hejőpapiban egy óvoda tetőszerkezetére is átterjedt a tűz

Fotó: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A keletkezett nyári szabadtéri tüzeknél 52 esetben indult tűzvizsgálat.

Az év eleje óta 77 ember sérült meg tarló- és erdőtüzekben, hárman meghaltak.

Az aszály és a tartós hőség miatt augusztusban különösen elszaporodtak a nagy kiterjedésű szabadtéri, illetve erdőtüzek. A hónap első két hetében az összes bekövetkezett szabadtéri tűz 14,5 százaléka, vagyis 1600 eset történt, ami naponta átlagosan 100 riasztást jelentett.

Rengeteg helyen volt komolyabb tűz

Augusztusban három helyszínen hárman haltak meg szabadtéri tűzben Bács-Kiskun, Baranya és Komárom-Esztergom vármegyében, miután a szabadtéri tűz terjedése már hétvégi házakat is elért.

Augusztus 16-án a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Hejőpapiban egy óvoda tetőszerkezetére is átterjedtek a lángok, és a tűzben a 800 négyzetméteres épület teljes tetőszerkezete megsemmisült. Szeged-Algyőn a 47-es út mellett keletkezett szabadtéri tűz egy gépjármű-kereskedésre is átterjedt. Veszprém vármegyében Sóly és Öskü között, továbbá a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Dédestapolcsány külterületén a Magyar Honvédség helikoptereit is be kellett vetni a tarló- és erdőtűz megfékezése érdekében.

Dóka Imre arról is beszámolt, hogy ebben az évben összesen 10 770 szabadtéren keletkezett tűzhöz riasztották a tűzoltókat, és az érintett terület nagysága megközelítette a 12 ezer hektárt, ami 16 ezer nagyméretű focipálya méretének felel meg.

Illusztráció

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A legtöbb riasztást - több mint 1900-at - szabadtéri tűzeset miatt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében kapták, de sok tűz volt Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest és Bács-Kiskun Vármegyékben is. A legkevesebb, 126 alkalommal Vas vármegyében kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak.

A helyettes szóvivő felhívta a figyelmet arra, hogy a szabadtéri tüzek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, miközben két hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben.

Tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek kétszáz méteres körzetében még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Kerten belül zöldhulladékot csak akkor lehet égetni, ha azt az önkormányzat rendeletben engedélyezi, és csak azokban az időpontokban, amelyeket a rendelet meghatároz.