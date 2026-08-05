Tűz ütött ki az ország több pontján: karám, szalmabálák és egy akácerdő is ég

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivőjének keddi tájékoztatása szerint országszerte csaknem 400 szabadtéri tűzhöz vonultak ki a tűzoltók a legutóbbi hőségriadó kihirdetése, vagyis július 30. óta. Ez a szám azóta még tovább emelkedhetett, kivált, miután rövid idő leforgása alatt két tűzről is bejelentés érkezett. Az egyik sarokcsiszoló használata következtében keletkezett egy Kétsoprony külterületén lévő tanyán.

Tűz ütött ki az ország több pontján is / Fotó: Gé

A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint szalmabálák gyulladtak ki, a tűz belekapott a karám tetőszerkezetébe is, amely teljes terjedelmében égett. Az ott tartott, nagyjából ötven szarvasmarhát biztonságos helyre terelték. A helyszínre a békéscsabai hivatásos tűzoltóság két gépjárműfecskendője és vízszállítója mellett Szarvasról is érkezett egy hivatásos egység, a beavatkozást a Békés vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja. Az egységek vízsugarakkal oltják a lángokat, illetve védenek két kazlat. A helyszínre mentő is érkezett.

Több egység tűzoltóit is riasztották Fülöpjakab külterületére

Nem sokkal később arról érkezett hír, hogy egy nagyjából öt-tíz hektáros, telepített akácerdő aljnövényzete fogott tüzet Fülöpjakab külterületén. A lángok belekaptak egy gabonatáblába is, amely már nagyjából egy hektáron ég. A tűz tanyákat is veszélyeztet.

Az esethez kiskunfélegyházi, kecskeméti, kiskunmajsai, csongrádi, szolnoki és kisteleki hivatásos tűzoltókat riasztottak, a már helyszínen lévő egységek munkáját a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja.

Az egységek munkáját erőgép támogatja, amellyel körbetárcsázzák a gabonatáblát.