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tűz

Tűz ütött ki az ország több pontján: karám, szalmabálák és egy akácerdő is ég

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Mentőt is riasztottak, miután karám és szalmabálák gyulladtak ki Kétsoprony külterületén. A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint sarokcsiszoló használata következtében keletkezett tűz egy tanyán, mialatt Fülöpjakab külterületén egy nagyjából öt-tíz hektáros, telepített akácerdő aljnövényzete lángol.
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tűzaljnövényzettűzoltó

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivőjének keddi tájékoztatása szerint országszerte csaknem 400 szabadtéri tűzhöz vonultak ki a tűzoltók a legutóbbi hőségriadó kihirdetése, vagyis július 30. óta. Ez a szám azóta még tovább emelkedhetett, kivált, miután rövid idő leforgása alatt két tűzről is bejelentés érkezett. Az egyik sarokcsiszoló használata következtében keletkezett egy Kétsoprony külterületén lévő tanyán. 

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Tűz ütött ki az ország több pontján is / Fotó: Gé

A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint szalmabálák gyulladtak ki, a tűz belekapott a karám tetőszerkezetébe is, amely teljes terjedelmében égett. Az ott tartott, nagyjából ötven szarvasmarhát biztonságos helyre terelték. A helyszínre a békéscsabai hivatásos tűzoltóság két gépjárműfecskendője és vízszállítója mellett Szarvasról is érkezett egy hivatásos egység, a beavatkozást a Békés vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja. Az egységek vízsugarakkal oltják a lángokat, illetve védenek két kazlat. A helyszínre mentő is érkezett.

Több egység tűzoltóit is riasztották Fülöpjakab külterületére

Nem sokkal később arról érkezett hír, hogy egy nagyjából öt-tíz hektáros, telepített akácerdő aljnövényzete fogott tüzet Fülöpjakab külterületén. A lángok belekaptak egy gabonatáblába is, amely már nagyjából egy hektáron ég. A tűz tanyákat is veszélyeztet. 

Az esethez kiskunfélegyházi, kecskeméti, kiskunmajsai, csongrádi, szolnoki és kisteleki hivatásos tűzoltókat riasztottak, a már helyszínen lévő egységek munkáját a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja.

 Az egységek munkáját erőgép támogatja, amellyel körbetárcsázzák a gabonatáblát.

 

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