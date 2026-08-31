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tűz

Tűz ütött ki Tapolcánál, a lángok több létesítményt is veszélyeztetnek

1 órája
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Nagy területen ég a száraz növényzet Tapolca északkeleti részén, a lángok pedig egy fenyveserdősávra is átterjedtek. A tűz több közeli létesítményt veszélyeztet, az oltáson két vármegye egységei dolgoznak.
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tűzTapolclovardanapelempark

A tűz Tapolca északkeleti részén, a 77-es főút közelében keletkezett. Csondor Henrietta, a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek elmondta, hogy nagy területen ég a száraz növényzet, a lángok pedig egy fenyveserdősávba is belekapottak.

A tűz oltásán két vármegye tűzoltóegységei dolgoznak
A tapolcai tűz oltásán két vármegye tűzoltóegységei dolgoznak
UnsplashFotó: MediaWorks

A tűz több létesítményt is veszélyeztet

A fenyvesben már a lombkorona is meggyulladt. A lángok egy lovardát, egy napelemparkot és egy közeli szeméttelepet is veszélyeztetnek. A közelben egy sátorral ellátott lakókocsi, valamint több városszéli utca is található.

Az oltásban két vármegye tűzoltói vesznek részt. A helyszínen a badacsonytomaji, a keszthelyi, az ajkai és a veszprémi hivatásos, valamint a tapolcai önkormányzati tűzoltók dolgoznak. Több önkéntes egység is úton van a területre, és a katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot is a helyszínre riasztották.

 

 

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