Tűz ütött ki Tapolcánál, a lángok több létesítményt is veszélyeztetnek

A tűz Tapolca északkeleti részén, a 77-es főút közelében keletkezett. Csondor Henrietta, a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek elmondta, hogy nagy területen ég a száraz növényzet, a lángok pedig egy fenyveserdősávba is belekapottak.

A tapolcai tűz oltásán két vármegye tűzoltóegységei dolgoznak

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A tűz több létesítményt is veszélyeztet

A fenyvesben már a lombkorona is meggyulladt. A lángok egy lovardát, egy napelemparkot és egy közeli szeméttelepet is veszélyeztetnek. A közelben egy sátorral ellátott lakókocsi, valamint több városszéli utca is található.