Tűz ütött ki Tapolcánál, a lángok több létesítményt is veszélyeztetnek

A tűz Tapolca északkeleti részén, a 77-es főút közelében keletkezett. Csondor Henrietta, a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek elmondta, hogy nagy területen ég a száraz növényzet, a lángok pedig egy fenyveserdősávba is belekapottak.
A tűz több létesítményt is veszélyeztet
A fenyvesben már a lombkorona is meggyulladt. A lángok egy lovardát, egy napelemparkot és egy közeli szeméttelepet is veszélyeztetnek. A közelben egy sátorral ellátott lakókocsi, valamint több városszéli utca is található.
Az oltásban két vármegye tűzoltói vesznek részt. A helyszínen a badacsonytomaji, a keszthelyi, az ajkai és a veszprémi hivatásos, valamint a tapolcai önkormányzati tűzoltók dolgoznak. Több önkéntes egység is úton van a területre, és a katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot is a helyszínre riasztották.