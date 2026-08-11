Tűz keletkezett Tapolcán kedd délután, ezúttal a diszeli városrészben, a Rózsadomb utcánál – számolt be a VEOL. A katasztrófavédelem 14.22-kor kiadott tájékoztatása szerint több hektáron ég egy száraz füves terület és egy erdős rész. A lángok helyenként a fák koronájába is belekaptak, a tűz pedig egy melléképületre is átterjedt.

Tűz Tapolcán. (A fotó illusztráció.) Fotó: Facebook

Tűz Tapolcán

A VEOL tudósítása szerint a lángok ellen jelentős erőkkel vonultak fel. A badacsonytomaji, keszthelyi, veszprémi, ajkai, pápai, sárvári és marcali hivatásos, a tapolcai önkormányzati, valamint a köveskáli önkéntes tűzoltók dolgoznak a helyszínen.