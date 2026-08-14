Már Magyarországon is komoly tüzeket okoz a szárazság: házak is lángra kaptak - videó

A hosszan tartó szárazság és a nyári meleg miatt egyre könnyebben alakulnak ki szabadtéri tüzek Magyarországon is. Péntek délután Sátoraljaújhelyen két hétvégi ház és nagy területen az avar is kigyulladt, Kaposváron pedig a kiszáradt aljnövényzet és a cserjés kapott lángra.

Hatalmas tűz van Sátoraljaújhelyen.

Fotó: Facebook/Sátoraljaújhely Most!

Két hétvégi ház is kigyulladt Sátoraljaújhelyen

Nagy területen ég az avar, és kigyulladt két hétvégi ház is Sátoraljaújhelyen, a köveshegyi városrészen péntek délután – közölte a katasztrófavédelem a honlapján.

A helyszínre a sátoraljaújhelyi, a tolcsvai, a cigándi és a szerencsi hivatásos tűzoltókat riasztották. Az egységek több vízsugárral kezdték meg a lángok oltását, miközben további tűzoltók is a helyszínre tartottak.

A tűzesetről egy helyi Facebook-csoportban is kétségbeesett felhívás jelent meg:

A Köveshegyen tűz van, akinek van valamije, jöjjön!

A bejegyzéshez csatolt fényképeken egy lángoló épület is látható.

Tűz a Köveshegyen

Fotó: Facebook/Sátoraljaújhely Most!

Dojcsák Dávid, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője a boon.hu-nak elmondta, hogy

egy hétvégi ház teljes terjedelmében égett, egy másikba pedig belekapott a tűz.

A hivatalos tájékoztatás szerint nagy területen az avar is kigyulladt. A tűz oltása még folyamatban van.

Kaposváron is lángra kapott a kiszáradt növényzet

Nem sokkal később Kaposváron is tűz ütött ki. A Cseresznye utca térségében a kiszáradt aljnövényzet és a cserjés kapott lángra. A riasztást követően a kaposvári hivatásos tűzoltók azonnal a helyszínre érkeztek, és megkezdték a gyors beavatkozást. A kiérkező négy egység jelenleg is feszített tempóban, vízsugarakkal és kéziszerszámokkal dolgozik az oltáson – írja a Sonline.

A szakemberek elsődleges feladata a terület körbehatárolása annak érdekében, hogy a tűz semmiképpen se érhessen el lakóingatlanokat vagy egyéb értékes területeket.

A magyarországi tüzek mellett a régióban még nagyobb gondot okoz a forróság és a kiszáradt növényzet. Horvátországban például egy erdőtűz miatt került veszélybe több turista, akiket egy magyar nyaraló riasztott az éjszaka közepén.