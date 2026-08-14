Filmbe illő videót osztott meg a katasztrófavédelem – ilyen az oltás egy tűzoltó szemével

„Tűzoltószemmel – testközelből” – írta a katasztrófavédelem a Facebook-oldalán a bejegyzésben megosztott videójához.

Papp Csanád tűzoltó törzsőrmester – Gödöllő Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság

Fotó: Facebook/ BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Száraz növényzet, gaz, avar, felhalmozott autógumik, autóroncsok és egyéb anyagok kaptak lángra nemrég Veresegyházon. A melegben a tűz gyorsan terjedt a kiszáradt növényzeten, további területeket és autókat veszélyeztetve.

A katasztrófavédelem által megosztott videón Papp Csanád tűzoltó törzsőrmester szemszögéből láthatjuk, milyen testközelből az oltás.

Tűz Szolnokon

Egy 1500 négyzetméteres, több helyiségből álló csarnoképület gyulladt ki Szolnokon, a Keszeg utcában. A tűzoltók légzőkészülékben több oldalról, összesen 11 vízsugárral oltották el a lángokat.