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tűzoltó

Filmbe illő videót osztott meg a katasztrófavédelem – ilyen az oltás egy tűzoltó szemével

58 perce
Olvasási idő: 2 perc
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Nem mindennapi videót osztott meg a katasztrófavédelem a közösségi média oldalán. Egy tűzoltó szemszögéből mutatják meg, min mennek keresztül a lángok oltása közben.
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tűzoltókatasztrófavédelemtűz

„Tűzoltószemmel – testközelből” – írta a katasztrófavédelem a Facebook-oldalán a bejegyzésben megosztott videójához.

tűzoltó
Papp Csanád tűzoltó törzsőrmester – Gödöllő Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság
Fotó: Facebook/ BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Száraz növényzet, gaz, avar, felhalmozott autógumik, autóroncsok és egyéb anyagok kaptak lángra nemrég Veresegyházon. A melegben a tűz gyorsan terjedt a kiszáradt növényzeten, további területeket és autókat veszélyeztetve.

A katasztrófavédelem által megosztott videón Papp Csanád tűzoltó törzsőrmester szemszögéből láthatjuk, milyen testközelből az oltás.

Tűz Szolnokon

Egy 1500 négyzetméteres, több helyiségből álló csarnoképület gyulladt ki Szolnokon, a Keszeg utcában. A tűzoltók légzőkészülékben több oldalról, összesen 11 vízsugárral oltották el a lángokat.

 

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