Újabb tűzeset Magyarországon, családi házra is átterjedtek a lángok

Szombat délután teljes terjedelmében égett egy melléképület Lébényben, a Gábor Áron utcában. A helyi és győri hivatásos, valamint lébényi és mosonszentmiklósi önkéntes tűzoltók több vízsugárral fékezték meg a lángokat.

Lébényben egy garázs és melléképület gyulladt ki, a tűz a családi ház tetejét is elérte. Egy nappal korábban Salgótarjánban égett egy hotel (a kép illusztráció)

Fotó: Tóth Imre / MW

Tűzesetek Magyarországon: családi házra is átterjedtek a lángok, egy szállodánál beomlott a tető

A rajok két gázpalackot is kihoztak az ingatlanból. A tűz időközben átterjedt a családi ház tetőszerkezetének egy részére, végül azonban sikerült eloltani. A tűzoltók délután már az utómunkálatokat végezték – közölte a Katasztrófavédelem.

Egy nappal korábban egy salgótarjáni hotel égett

Péntek este Salgótarjánban, a Medves Hotelben ütött ki tűz. A lángok átterjedtek a tornacsarnokra és az uszoda tetőszerkezetére, amely teljesen megsemmisült és beomlott, 46 embert pedig ki kellett menekíteni. Szombatra az is kiderült, hogy a pusztító szállodatüzet mi okozta.