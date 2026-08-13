Már nem lángol az avar, újranyitották a füst miatt járhatatlan 8-as főutat

Nagy kiterjedésű avar- és erdőtűz miatt dolgoztak a tűzoltók Öskü, Sóly és Hajmáskér térségében. A lángok miatt hatalmas füst alakult ki, ami jelentősen rontotta a látási viszonyokat ezért a rendőrség útlezárást rendelt el.

Feloldották az útlezárást. Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Útlezárás Öskünél

A rendőrség korábbi beszámolója szerint a 8-as számú főút melletti erdős, tarlós területen keletkezett tűz 2026. augusztus 12-én 13 óra 30 perc körül. A

gyorsforgalmi úton az erős füst miatt korlátozott a látótávolság, így a 37-es és 45-ös kilométerszelvények közötti szakaszt a rendőrök lezárták.

A járműveket a járőrök elterelték, Veszprém irányából - a litéri elágazónál - a 72-es számú főút irányába irányították a forgalmat. Várpalota felől az Ösküi lehajtónál engedték a forgalmat.

Újra zavartalanul haladhat a forgalom

A tűzoltók időközben befejezték az oltási és mentési munkálatokat, ezért az útlezárást feloldották. Az autósok ismét zavartalanul közlekedhetnek a 8-as főút Öskü és Hajmáskér közötti szakaszán.

A térségben szerdán komoly erőkkel dolgoztak a lángok megfékezésén. A tűz miatt több helyszínen is nehéz körülmények között kellett beavatkozni, a honvédség helikopterei pedig szintén segítették az oltást.

A közlekedők számára a legfontosabb hír, hogy a korábbi teljes útlezárás megszűnt, így az érintett útszakasz ismét járható.