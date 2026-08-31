Vonat sodort el egy gyalogost Nyékládházán, mentőhelikoptert riasztottak

Elsodort egy embert a Keleti pályaudvarról Kassára közlekedő Hernád-Zemplén InterCity Nyékládházán – közölte hétfő este a katasztrófavédelem. A vasúti baleset a település Vasút utcájánál történt.

Mentőhelikopter is érkezett a vasúti baleset helyszínére

Fotó: Illusztráció/Pixabay.com

A szerencsétlenül járt gyalogoshoz mentőhelikopter érkezett. A közlemény nem tért ki az érintett állapotára.

Tűzoltók segítenek a vasúti baleset helyszínén

Az esethez a tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. Az egység az InterCity utasainak átszállásában segít.