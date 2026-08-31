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vasúti baleset

Vonat sodort el egy gyalogost Nyékládházán, mentőhelikoptert riasztottak

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Elsodort egy gyalogost a Keleti pályaudvarról Kassára tartó Hernád-Zemplén InterCity hétfő este Nyékládházán. A vasúti baleset helyszínére mentőhelikopter is érkezett.
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vasúti balesetNyékládházmentőhelikopter

Elsodort egy embert a Keleti pályaudvarról Kassára közlekedő Hernád-Zemplén InterCity Nyékládházán – közölte hétfő este a katasztrófavédelem. A vasúti baleset a település Vasút utcájánál történt.

Mentőhelikopter is érkezett a vasúti baleset helyszínére
Mentőhelikopter is érkezett a vasúti baleset helyszínére
Fotó: Illusztráció/Pixabay.com

A szerencsétlenül járt gyalogoshoz mentőhelikopter érkezett. A közlemény nem tért ki az érintett állapotára.

Tűzoltók segítenek a vasúti baleset helyszínén

Az esethez a tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. Az egység az InterCity utasainak átszállásában segít.

 

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