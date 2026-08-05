Szolgálaton kívüli rendőr mentett ki a Velencei-tó iszapjából egy nőt

Tegnap este érkezett a rendőrökhöz a bejelentés, hogy egy nő a Velencei-tó iszapjában rekedt. Bár Pallag József r. főtörzszászlós már hazafelé tartott, nem habozott, hogy segítsen a bajbajutotton.

A Velencei-tó iszapjából mentett ki egy nőt a vízi rendőr. Fotó: Police.hu

A Velencei-tó iszapjából mentett ki egy nőt a vízi rendőr

Tegnap 22 óra után érkezett bejelentés, amit a szolgálatát nem sokkal korábban befejező Pallag József r. főtörzszászlós, a Gárdonyi Rendőrkapitányság vízi rendőre a szolgálati rádión keresztül hallott meg.

A vízi rendőr már hazafelé tartott, de azonnal megfordult, és a helyszínre sietett, ahol egy civil segítővel közösen kimentette a bajba jutott nőt a tóból. Rövid időn belül megérkeztek járőr kollégái is, akik végül a 35 éves dunaújvárosi nő mellett maradtak a mentők kiérkezéséig. A bajbajutottat további vizsgálatokra kórházba szállították - olvasható a rendőrség oldalán.