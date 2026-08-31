Összeverekedtek a futballszurkoló Marosvásárhelyen, több mint húsz ember állítottak elő

Verekedés tört ki Marosvásárhelyen, amihez a rendőrséget kellett riasztani. A Maros Megyei Rendőrség tájékoztatása szerint szombaton este a rendőrök nagy erőkkel vonultak ki a település központjába, hogy megelőzzék a a közbiztonságot veszélyeztető rendbontást. A helyszínen a közlekedési és bűnügyi nyomozók, valamint csendőrök is jelen voltak, és ahol két személy között alakult ki konfliktus.

Verekedés Marosvásárhelyen: fociszurkolók ugrottak egymásnak / Fotó: magnific.com (Képünk illusztráció)

Verekedés Marosvásárhelyen: fociszurkolók ugrottak egymásnak

Két személy között konfliktus alakult ki: egy 46 éves marosvásárhelyi férfi és egy 17 éves kolozsvári fiatal között, akik fizikailag is bántalmazták egymást

– közölte vasárnap a Maros megyei rendőrség.

Később kiderült, hogy a konfliktus két futballcsapat szurkolója között tört ki, és akiknek nem volt szüksége orvosi ellátásra. A rendőrök összesen negyven személyt igazoltattak, közülük több mint húszat a rendőrségre kísértek, hogy tisztázzák az incidens körülményeit, és megtegyék a szükséges jogi intézkedéseket.

Az intézkedés során az érintett személyeket és járműveiket is ellenőrizték, az ügy szempontjából releváns tárgyakat vagy egyéb javakat azonban nem találtak. Az ellenőrzések nyomán 23 szabálysértési bírságot szabtak ki, a közrend és a köznyugalom megsértése miatt - írja a Maszol.



