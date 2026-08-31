Összeverekedtek a futballszurkoló Marosvásárhelyen, több mint húsz ember állítottak elő

Verekedés tört ki Marosvásárhelyen, amihez a rendőrséget kellett riasztani. A Maros Megyei Rendőrség tájékoztatása szerint szombaton este a rendőrök nagy erőkkel vonultak ki a település központjába, hogy megelőzzék a a közbiztonságot veszélyeztető rendbontást. A helyszínen a közlekedési és bűnügyi nyomozók, valamint csendőrök is jelen voltak, és ahol két személy között alakult ki konfliktus.
Verekedés Marosvásárhelyen: fociszurkolók ugrottak egymásnak
Két személy között konfliktus alakult ki: egy 46 éves marosvásárhelyi férfi és egy 17 éves kolozsvári fiatal között, akik fizikailag is bántalmazták egymást
– közölte vasárnap a Maros megyei rendőrség.
Később kiderült, hogy a konfliktus két futballcsapat szurkolója között tört ki, és akiknek nem volt szüksége orvosi ellátásra. A rendőrök összesen negyven személyt igazoltattak, közülük több mint húszat a rendőrségre kísértek, hogy tisztázzák az incidens körülményeit, és megtegyék a szükséges jogi intézkedéseket.
Az intézkedés során az érintett személyeket és járműveiket is ellenőrizték, az ügy szempontjából releváns tárgyakat vagy egyéb javakat azonban nem találtak. Az ellenőrzések nyomán 23 szabálysértési bírságot szabtak ki, a közrend és a köznyugalom megsértése miatt - írja a Maszol.
Mindeközben a BRFK XIII. Kerületi Rendőrkapitánysága garázdaság vétség gyanúja miatt eljárást indított az ellen a férfi ellen, aki augusztus 25-én 18 óra körül Budapest XIII. kerületében, a Szent László utcában autójával megállt egy másik jármű mellett, majd annak hátsó ajtajához lépett, szinte feltépte azt, és többször megütötte az ott ülő férfit. Az illető másnap délelőtt a XIV. kerületben hasonló körülmények között, minden előzmény nélkül támadt rá egy másik férfira: egy baseballütővel hasba ütötte és megfenyegette. A rendőrség azonosította a férfit, majd elfogatóparancsot adtak ki ellene. A körözés alapján a 26 éves férfi önként jelentkezett a rendőrségen. A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.