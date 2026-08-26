Gyermeket gázolt a villamos a Batthyány téren: életveszélyes sérüléseket szenvedett a fiú

A katasztrófavédelem azt közölte: az elgázolt gyalogost a fővárosi hivatásos tűzoltók feszítővágó és emelők segítségével szabadították ki a jármű alól, majd visszahelyezték a villamost a sínre. A helyszínre mentő érkezett.

Egy gyermeket gázolt el a villamos, akit életveszélyes sérülésekkel vittek kórházba

Fotó: Origo

Fiatalt gázolt a villamos

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint a baleset miatt a 41-es villamos módosított útvonalon jár, nem érinti a Rudas Gyógyfürdő és a Szent Lukács Gyógyfürdő közötti megállókat, a 19-es villamos pedig nem közlekedik a Komjádi Béla utca és a Batthyány tér között.

Frissítés: az Origo megtudta: az elgázolt gyalogos egy fiúgyermek, akit életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba a mentők.