Gyermeket gázolt a villamos a Batthyány téren: életveszélyes sérüléseket szenvedett a fiú

Elgázolt a villamos egy embert szerdán Budapesten, a Batthyány téren, emiatt a környéken forgalomkorlátozásokra kell számítani.
A katasztrófavédelem azt közölte: az elgázolt gyalogost a fővárosi hivatásos tűzoltók feszítővágó és emelők segítségével szabadították ki a jármű alól, majd visszahelyezték a villamost a sínre. A helyszínre mentő érkezett.
Fiatalt gázolt a villamos
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint a baleset miatt a 41-es villamos módosított útvonalon jár, nem érinti a Rudas Gyógyfürdő és a Szent Lukács Gyógyfürdő közötti megállókat, a 19-es villamos pedig nem közlekedik a Komjádi Béla utca és a Batthyány tér között.
Frissítés: az Origo megtudta: az elgázolt gyalogos egy fiúgyermek, akit életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba a mentők.
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