Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Baleset

Gyermeket gázolt a villamos a Batthyány téren: életveszélyes sérüléseket szenvedett a fiú

katasztrófavédelem

Gyermeket gázolt a villamos a Batthyány téren: életveszélyes sérüléseket szenvedett a fiú

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Elgázolt a villamos egy embert szerdán Budapesten, a Batthyány téren, emiatt a környéken forgalomkorlátozásokra kell számítani.
Link másolása
Vágólapra másolva!
katasztrófavédelembatthyány térenvillamos

A katasztrófavédelem azt közölte: az elgázolt gyalogost a fővárosi hivatásos tűzoltók feszítővágó és emelők segítségével szabadították ki a jármű alól, majd visszahelyezték a villamost a sínre. A helyszínre mentő érkezett.

Egy gyermeket gázolt el a villamos, akit életveszélyes sérülésekkel vittek kórházba
Egy gyermeket gázolt el a villamos, akit életveszélyes sérülésekkel vittek kórházba
Fotó: Origo

Fiatalt gázolt a villamos

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint a baleset miatt a 41-es villamos módosított útvonalon jár, nem érinti a Rudas Gyógyfürdő és a Szent Lukács Gyógyfürdő közötti megállókat, a 19-es villamos pedig nem közlekedik a Komjádi Béla utca és a Batthyány tér között.

Frissítés: az Origo megtudta: az elgázolt gyalogos egy fiúgyermek, akit életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba a mentők.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!