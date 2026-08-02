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budapesten

Villamosmegállóba csapódott egy autó Budapesten

1 órája
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A Blaha Lujza téri megállóban várakozó egyik utashoz mentőt kellett riasztani.
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budapestenbalesetBlaha Lujza tér

Belerohant a Blaha Lujza téri villamosmegállóba egy személykocsi Budapest nyolcadik kerületében. Az ütközéstől összetört a megálló nagy méretű üvegtáblája. A megállóban várakozó utashoz mentőt riasztottak. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak.

2025 májusában a Déli pályaudvarnál történt hasonló baleset. Egy Citroen lényegében fékezés nélkül csapódott be és bontotta le a villamosmegálló egy részét, majd az Alkotás útra kiperdülve állt meg. A sofőr feltételezhetően elaludt a volánnál vagy a telefonját nyomkodta. 

2023 februárjában a Harminckettesek terén egy ittas olasz sofőr elvesztette uralmát autója felett, a 4–6-os villamos megállójába csapódott, és halálra gázolt egy ott várakozó 23 éves nőt. A férfit később első fokon öt év börtönre ítélték, valamint végleg eltiltották a járművezetéstől.

 

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