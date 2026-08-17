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villamossín

Drámai baleset Budapesten: a villamossínekre csúszott egy autó, tűzoltók rohantak a helyszínre

1 órája
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Villamossínekre csúszott egy gépkocsi Budapest X. kerületében, a Bihari utca és a Szállás utca kereszteződésénél.
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villamossínBudapestbalesettűzoltók

A villamossínekre csúszott egy gépkocsi a X. kerületben, a Bihari utca és a Szállás utca kereszteződésénél. 

Villamossínekre csúszott egy autó Budapest X. kerületében
Villamossínekre csúszott egy autó Budapest X. kerületében Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

Villamossínekre csúszott egy autó Budapest X. kerületében

A fővárosi hivatásos tűzoltók megkezdték a forgalmi akadály megszüntetését. 

Az esethez a közösségi közlekedési társaság szakemberei is kiérkeztek 

- tájékoztatott a katasztrófavédelem

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