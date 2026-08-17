Drámai baleset Budapesten: a villamossínekre csúszott egy autó, tűzoltók rohantak a helyszínre

A villamossínekre csúszott egy gépkocsi a X. kerületben, a Bihari utca és a Szállás utca kereszteződésénél.

Villamossínekre csúszott egy autó Budapest X. kerületében Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

Villamossínekre csúszott egy autó Budapest X. kerületében

A fővárosi hivatásos tűzoltók megkezdték a forgalmi akadály megszüntetését.

Az esethez a közösségi közlekedési társaság szakemberei is kiérkeztek

- tájékoztatott a katasztrófavédelem.