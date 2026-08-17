Drámai baleset Budapesten: a villamossínekre csúszott egy autó, tűzoltók rohantak a helyszínre

Villamossínekre csúszott egy gépkocsi Budapest X. kerületében, a Bihari utca és a Szállás utca kereszteződésénél.
A villamossínekre csúszott egy gépkocsi a X. kerületben, a Bihari utca és a Szállás utca kereszteződésénél.
Villamossínekre csúszott egy autó Budapest X. kerületében
A fővárosi hivatásos tűzoltók megkezdték a forgalmi akadály megszüntetését.
Az esethez a közösségi közlekedési társaság szakemberei is kiérkeztek
- tájékoztatott a katasztrófavédelem.
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