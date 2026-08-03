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vízbe fulladt

Tragédia a Nagy-Dunán: vízbe fulladt egy kutyasétáltató Csepelen - fotók

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Borzalmas tragédia történt augusztus 3-án Csepelen. Egy baráti társaság a Nagy-Duna árterén kutyát sétáltatott, amikor egyikük a fejébe vette, hogy a kánikulára való tekintettel megmártózik az egyébként rekordalacsony vízmélységű folyóban. Nem sokkal később elmerült a habok között. Nagy valószínűséggel vízbe fulladt.
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vízbe fulladtgyászvízbe fulladáshalál

Jelenleg is tart a rendőrségi felderítés a csepeli tragédia helyszínén. Egy baráti társaság a Nagy-Duna partján egyikük négylábú kedvencét sétáltatta. A hangulat kiváló volt, a hőség viszont óriási. A csapat egyik tagja úgy döntött, hogy felveszi a harcot a kánikula ellen, és a tiltás ellenére megmártózik a folyóban. Az elhatározást tettek követték. Megszabadult a felesleges ruházatától és a habok közé vetette magát. A felhevült teste valószínűleg szerepet játszott abban, hogy a szívéhez kapott és elmerült. Az Origo előzetes információi szerint a fiatal ember vízbe fulladt.

Vízbe fulladt
Vízbe fulladt egy fiatal Csepelen  Fotó: Origo

A vízbe fulladt ember esete megrázta a szemtanút

Egy neve elhallgatását kérő szemtanú az Origónak elmondta: a barátok pánikszerűen szólítgatták a bajba került társukat, de hiába.

Sokáig keresték a holttestet  Fotó: Origo

- Szörnyű volt az elkeseredett fiatalokat látni. Ez a tragédia még úgy is megrázott, hogy nem is ismertem az elhunytat – fogalmazott a férfi.

A helyszínen a rendőrség mellett a katasztrófavédelem szakemberei, búvárok, illetve a Csepeli Rendészeti Igazgatóság munkatársai is megjelentek.

 

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