Tragédia a Nagy-Dunán: vízbe fulladt egy kutyasétáltató Csepelen - fotók

Jelenleg is tart a rendőrségi felderítés a csepeli tragédia helyszínén. Egy baráti társaság a Nagy-Duna partján egyikük négylábú kedvencét sétáltatta. A hangulat kiváló volt, a hőség viszont óriási. A csapat egyik tagja úgy döntött, hogy felveszi a harcot a kánikula ellen, és a tiltás ellenére megmártózik a folyóban. Az elhatározást tettek követték. Megszabadult a felesleges ruházatától és a habok közé vetette magát. A felhevült teste valószínűleg szerepet játszott abban, hogy a szívéhez kapott és elmerült. Az Origo előzetes információi szerint a fiatal ember vízbe fulladt.

Vízbe fulladt egy fiatal Csepelen Fotó: Origo

A vízbe fulladt ember esete megrázta a szemtanút

Egy neve elhallgatását kérő szemtanú az Origónak elmondta: a barátok pánikszerűen szólítgatták a bajba került társukat, de hiába.

Sokáig keresték a holttestet Fotó: Origo

- Szörnyű volt az elkeseredett fiatalokat látni. Ez a tragédia még úgy is megrázott, hogy nem is ismertem az elhunytat – fogalmazott a férfi.

A helyszínen a rendőrség mellett a katasztrófavédelem szakemberei, búvárok, illetve a Csepeli Rendészeti Igazgatóság munkatársai is megjelentek.