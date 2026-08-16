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vízimentés

Dráma a tónál: újra kellett éleszteni egy 8 és egy 15 éves kislányt, mindketten életveszélyben vannak

36 perce
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Két lányt mentettek ki szombat este egy München közelében fekvő tóból. A 8 és 15 éves gyermeket újra kellett éleszteni, majd életveszélyes állapotban kórházba szállították őket.
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vízimentésNémetország

Nyolc és tizenöt éves lányt mentettek ki szombat este a München keleti részén fekvő Kirchheimnél található Heimstettener See vizéből. A vízimentés után mindkét gyermeket újra kellett éleszteni, állapotuk életveszélyes.

A vízimentés a München közelében fekvő Heimstettener See területén történt (A kép illusztráció) Fotó: Unsplash
A vízimentés a München közelében fekvő Heimstettener See területén történt (A kép illusztráció)
Fotó:  Unsplash

A Focus rendőrségi információkra hivatkozva azt írta, hogy a két lány feltehetően testvér. Az RTL értesülése szerint a part közelében, a vízben labdáztak, mielőtt bajba kerültek.

Egy fürdőző is részt vett a vízimentésben

A mentés szombaton 18 óra körül történt. A lap értesülései szerint egy fürdőző még a vízimentők beavatkozása előtt a lányok segítségére sietett.

A gyerekeket a kimentésük után újra kellett éleszteni. Mindkettőjüket kórházba szállították, egyiküket mentőhelikopterrel.

 

 

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