Dráma a tónál: újra kellett éleszteni egy 8 és egy 15 éves kislányt, mindketten életveszélyben vannak

Nyolc és tizenöt éves lányt mentettek ki szombat este a München keleti részén fekvő Kirchheimnél található Heimstettener See vizéből. A vízimentés után mindkét gyermeket újra kellett éleszteni, állapotuk életveszélyes.

A vízimentés a München közelében fekvő Heimstettener See területén történt (A kép illusztráció)

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A Focus rendőrségi információkra hivatkozva azt írta, hogy a két lány feltehetően testvér. Az RTL értesülése szerint a part közelében, a vízben labdáztak, mielőtt bajba kerültek.

Egy fürdőző is részt vett a vízimentésben

A mentés szombaton 18 óra körül történt. A lap értesülései szerint egy fürdőző még a vízimentők beavatkozása előtt a lányok segítségére sietett.