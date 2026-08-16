Most jött: 70 emberrel a fedélzetén szenvedett balesetet egy vonat a Balatonnál, leállt a forgalom

Elgázolt egy embert a vonat vasárnap délelőtt Ábrahámhegynél. A baleseti helyszínelés miatt Révfülöp és Badacsonytomaj között nem közlekedhetnek a vonatok, ezért az utasokat pótlóbuszok szállítják, az észak-balatoni vasútvonalon pedig hosszabb menetidőre kell számítani.
Elgázolt a vonat egy embert Ábrahámhegyen vasárnap délelőtt. A vonaton 70 ember utazott - közölte a katasztrófavédelem a honlapján. Lassul a közlekedés az észak-balatoni vasútvonalon.
Vonat gázolt el egy embert a Balatonnál, leállt a forgalom egy szakaszon
A Mávinform honlapján tudatta: hosszabb menetidőre, pótlóbuszos átszállásra kell számítani az észak-balatoni vonalon. A baleseti helyszínelés alatt Révfülöp és Badacsonytomaj között nem közlekedhetnek vonatok, az utasokat pótlóbuszok szállítják.
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