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vonat

Most jött: 70 emberrel a fedélzetén szenvedett balesetet egy vonat a Balatonnál, leállt a forgalom

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Elgázolt egy embert a vonat vasárnap délelőtt Ábrahámhegynél. A baleseti helyszínelés miatt Révfülöp és Badacsonytomaj között nem közlekedhetnek a vonatok, ezért az utasokat pótlóbuszok szállítják, az észak-balatoni vasútvonalon pedig hosszabb menetidőre kell számítani.
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Elgázolt a vonat egy embert Ábrahámhegyen vasárnap délelőtt. A vonaton 70 ember utazott - közölte a katasztrófavédelem a honlapján. Lassul a közlekedés az észak-balatoni vasútvonalon.

Vonat gázolt el egy embert a Balatonnál, leállt a forgalom egy szakaszon
Vonat gázolt el egy embert a Balatonnál, leállt a forgalom egy szakaszon
Fotó: Shutterstock

Vonat gázolt el egy embert a Balatonnál, leállt a forgalom egy szakaszon

A Mávinform honlapján tudatta: hosszabb menetidőre, pótlóbuszos átszállásra kell számítani az észak-balatoni vonalon. A baleseti helyszínelés alatt Révfülöp és Badacsonytomaj között nem közlekedhetnek vonatok, az utasokat pótlóbuszok szállítják.

Részletes tájékoztatás ITT érhető el. 

 

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