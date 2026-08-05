Gázolt a vonat Budaörsnél, jelentős késésekre kell számítani

Elütött egy embert az Oroszlányból a Déli pályaudvarra közlekedő személyvonat Budaörs előtt. A járaton több mint háromszáznegyvenen utaztak, átszállásukban a törökbálinti hivatásos tűzoltók segédkeznek.
Gázolt a vonat Budaörsnél
A vasúttársaság tájékoztatása szerint a Budapest–Győr vasútvonalon késésekre kell számítani - írta meg a Katasztrófavédelem, a MÁV a közösségi oldalán pedig azt közölte, a Budapest – Győr vasútvonalon Budaörs és Biatorbágy között történt baleset miatt 20-40 perces késésekre, változásokra lehet számítani.
Az egyvágányú közlekedés miatt Budaörsön és Biatorbágyon a szemből érkező vonatok elhaladásáig várakozásra kell számítani
- tették hozzá.
A posztból az is kiderült, hogy az S12-es vonatok csak Tatabánya – Oroszlány között közlekednek: Budapest elővárosában csak az óránként közlekedő S10-es vonatok állnak meg Az InterCity és a nemzetközi vonatok a teljes útvonalukon közlekednek, a baleset miatt azonban késésekre kell számítani.