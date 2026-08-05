Gázolt a vonat Budaörsnél, jelentős késésekre kell számítani

Elütött egy embert az Oroszlányból a Déli pályaudvarra közlekedő személyvonat Budaörs előtt. A járaton több mint háromszáznegyvenen utaztak, átszállásukban a törökbálinti hivatásos tűzoltók segédkeznek.

Gázolt a vonat Budaörsnél / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Gázolt a vonat Budaörsnél

A vasúttársaság tájékoztatása szerint a Budapest–Győr vasútvonalon késésekre kell számítani - írta meg a Katasztrófavédelem, a MÁV a közösségi oldalán pedig azt közölte, a Budapest – Győr vasútvonalon Budaörs és Biatorbágy között történt baleset miatt 20-40 perces késésekre, változásokra lehet számítani.

Az egyvágányú közlekedés miatt Budaörsön és Biatorbágyon a szemből érkező vonatok elhaladásáig várakozásra kell számítani

- tették hozzá.

A posztból az is kiderült, hogy az S12-es vonatok csak Tatabánya – Oroszlány között közlekednek: Budapest elővárosában csak az óránként közlekedő S10-es vonatok állnak meg Az InterCity és a nemzetközi vonatok a teljes útvonalukon közlekednek, a baleset miatt azonban késésekre kell számítani.



