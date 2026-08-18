Gázolt a vonat Sárbogárd és Rétszilas között

A vonaton utazó mintegy négyszázötven utasért mentesítő buszjáratokat indítottak.

A Mávinform tájékoztatása szerint az érintett szakaszon szünetel a vasúti közlekedés, a pécsi fővonalon hosszabb menetidőre kell számítani, pótlóbuszokat állítanak forgalomba. A korlátozás érinti a pécsi és kaposvári IC-ket, a dombóvári S40-eseket és a Gemenc InterRégiókat is.



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Gázolt a vonat Sárvárnál

Elgázolt a Balatonfüredről Szombathelyre tartó sebesvonat kedden este Sárvár állomásnál egy embert, aki a balesetben életét vesztette - közölte honlapján a Mávinform.

A közlemény szerint a vonat utasait pótlóbusz szállítja tovább Szombathelyre.

A helyszínelés miatt Sárvár és Ostffyasszonyfa között szünetel a vonatközlekedés, ezen a szakaszon pótlóbuszok közlekednek.