Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
mávinform

Gázolt a vonat Sárbogárd és Rétszilas között

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Halálra gázolt egy embert a Mecsek Intercity Sárbogárd és Rétszilas között kedd délután - közölte a katasztrófavédelem.
Link másolása
Vágólapra másolva!
mávinformvonatmecsek intercity

A vonaton utazó mintegy négyszázötven utasért mentesítő buszjáratokat indítottak.

A Mávinform tájékoztatása szerint az érintett szakaszon szünetel a vasúti közlekedés, a pécsi fővonalon hosszabb menetidőre kell számítani, pótlóbuszokat állítanak forgalomba. A korlátozás érinti a pécsi és kaposvári IC-ket, a dombóvári S40-eseket és a Gemenc InterRégiókat is.

A júniusi rendkívüli hőhullám jelentősen befolyásolta a hazai vasúti közlekedést: a MÁV adatai szerint a személyszállító vonatok menetrendszerűsége 78,23 százalékos volt

Fotó: Unsplash

Gázolt a vonat Sárvárnál

Elgázolt a Balatonfüredről Szombathelyre tartó sebesvonat kedden este Sárvár állomásnál egy embert, aki a balesetben életét vesztette - közölte honlapján a Mávinform.

A közlemény szerint a vonat utasait pótlóbusz szállítja tovább Szombathelyre.

A helyszínelés miatt Sárvár és Ostffyasszonyfa között szünetel a vonatközlekedés, ezen a szakaszon pótlóbuszok közlekednek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!