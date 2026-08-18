Vonat gázolt Dunakeszin, kétszáz utasnak kellett átszállnia

Vonat gázolt el egy embert Dunakeszin, a Gyártelep megálló közelében, a Béke utcánál. A szerelvény a baleset miatt nem tudta folytatni útját.

Vonat gázolt Dunakeszin, kétszáz utasnak kellett mentesítő járatra átszállnia

Fotó: Facebook/MÁV

A vonaton mintegy kétszáz ember utazott, akiknek a műszaki mentést végző tűzoltók segítettek átszállni az értük érkező mentesítő járatra.

A helyszínen a fővárosi hivatásos és az újpesti önkéntes tűzoltók dolgoztak. A baleset miatt a vonatközlekedésben is fennakadásokra lehet számítani.

Az elgázolt ember állapotáról egyelőre nem közöltek információt.

Változások a szobi fővonalon

A baleseti helyszínelés miatt a Budapest–Vác–Szob vasútvonalon hosszabb menetidőre és várakozásra kell számítani. Dunakeszi és Göd között a vonatok csak egy vágányon közlekedhetnek, ezért az érintett állomásokon is késések várhatók.

A G70-es vonatok nem közlekednek, és több S70-es járat is kimarad. A Vácról 14:04-kor a Nyugati pályaudvarra induló S70-es, valamint a Vácról 15:34-kor induló S70-es sem közlekedik.

A Nyugati pályaudvarról 14:08-kor Szobra induló Z70-es Vácig az S70-es menetrendje szerint közlekedik, majd onnan várhatóan 25–40 perces késéssel folytatja útját. Alsógödön és Dunakeszi-Gyártelepen mindkét irányban az 1. vágányon állnak meg a vonatok.

Az utasok számára az Újpest-városkaputól induló 300-as VOLÁN-járatokat is ajánlják, amelyeken a vonatjegyek érvényesek, és a buszok félóránként közlekednek.

A balesetben érintett, a Nyugati pályaudvarról 13:08-kor Szobra indult Z70-es vonat utasai a katasztrófavédelem segítségével visszasétálnak Dunakeszi-Gyártelepre.