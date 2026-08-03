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vonatbaleset

Embert sodort el egy vonat Kaposvár közelében, pótlóbuszok járnak

17 perce
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Hétfő kora reggel fennakadások alakultak ki a Dombóvár–Kaposvár vasútvonalon, miután Kaposvár közelében elsodort egy embert a Gyékényesről Kelenföldre tartó Somogy InterCity. A helyszínelés idejére Kaposvár és Taszár között leállt a vasúti közlekedés, az utasokat pótlóbuszok szállítják az érintett szakaszon.
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vonatbalesetKaposvárpótlóbuszok

Elsodort egy embert a Gyékényesről Kelenföldre tartó Somogy InterCity hétfő kora reggel Kaposvár közelében. A vonatbaleset miatt a Dombóvár–Kaposvár vasútvonal érintett szakaszán ideiglenesen szünetel a vasúti közlekedés – számolt be róla az MTI.

A vonatbaleset miatt Kaposvár és Taszár között pótlóbuszok közlekednek (illusztráció) Fotó: Pixabay.com
A vonatbaleset miatt Kaposvár és Taszár között pótlóbuszok közlekednek (illusztráció)
Fotó: Pixabay.com

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a szerelvényen mintegy kétszáz utas tartózkodik. Az utasok a vonaton maradnak, a járathoz a következő állomáson másik mozdonyvezető csatlakozik.

A vonatbaleset helyszínén a tűzoltók segítették a mentők munkáját

A kaposvári hivatásos tűzoltók segítettek a mentőknek eljutni a sérülthöz, majd közreműködtek abban is, hogy a bajbajutottat a mentőautóhoz szállítsák.

A vasúttársaság közlése szerint a baleseti helyszínelés idején a vonatok nem közlekedhetnek a Dombóvár–Kaposvár vasútvonalon Kaposvár és Taszár között. Az utasokat ezen a szakaszon pótlóbuszok szállítják.

A vasúti forgalom helyreállításáról és a közlekedési rend változásáról a vasúttársaság későbbre ígért tájékoztatást.

Itt arról is írtunk, hogy a Rákosról Pilisvörösvárra tartó S76-os vonat Solymárnál elsodort egy embert vasárnap. A vonat utasainak a katasztrófavédelem segített az átszállásban.

 

 

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