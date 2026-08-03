Solymárnál történt súlyos vonatbaleset, életben van az elsodort személy

A Rákosról Pilisvörösvárra tartó S76-os vonat Solymárnál elsodort egy embert vasárnap. A vonat utasainak a katasztrófavédelem segített az átszállásban.

A vonatközlekedés már helyreállt

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A vonatbaleset körülményei

A Mávinform a baleset után közleményt adott ki, melyben azt írták a helyszínelés valószínűleg az éjszakai órákig is eltart. Bár a Budapest–Esztergom vonalon közlekedő vonatok és az S76-os vonatok menetrendjében késések voltak tapasztalhatók, végül 21:10-re befejezték a munkálatokat Solymárnál. Kiemelték, az elsodort személy életben van.