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vonatbaleset

Solymárnál történt súlyos vonatbaleset, életben van az elsodort személy

1 órája
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A baleset körülményeit sokáig vizsgálták. Mára helyreállt a vonatközlekedés az érintett szakaszon.
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vonatbalesetSolymárközlekedés

A Rákosról Pilisvörösvárra tartó S76-os vonat Solymárnál elsodort egy embert vasárnap. A vonat utasainak a katasztrófavédelem segített az átszállásban.

A vonatközlekedés már helyreállt
A vonatközlekedés már helyreállt
Fotó:  Unsplash

A vonatbaleset körülményei

A Mávinform a baleset után közleményt adott ki, melyben azt írták a helyszínelés valószínűleg az éjszakai órákig is eltart. Bár a Budapest–Esztergom vonalon közlekedő vonatok és az S76-os vonatok menetrendjében késések voltak tapasztalhatók, végül 21:10-re befejezték a munkálatokat Solymárnál. Kiemelték, az elsodort személy életben van.

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