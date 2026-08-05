Káosz a Budapest–Győr vonalon – jelentős késésekre kell készülni egy halálos baleset miatt

A MÁV a baleset miatt átszervezte a Budapest, Győr, Bécs, Sopron és Szombathely között közlekedő járatok forgalmi rendjét. A vonatgázolás következtében az utasoknak több szakaszon másik szerelvényre vagy pótlóbuszra kell átszállniuk.

Halálos vonatgázolás történt Nagyszentjánosnál, a Budapest–Győr vasútvonalon. A MÁV jelentős késésekre és pótlóbuszos átszállásra figyelmeztet (illusztráció)

Fotó: Facebook/MÁV

Halálos gázolás miatt leállt a vonatközlekedés a győri fővonalon

Halálos gázolás történt szerda délután a Budapest–Győr vasútvonalon. A Sopronból 14.21-kor Budapest-Kelenföldre indult Scarbantia InterCity Nagyszentjános után elütött egy embert, aki a balesetben meghalt.

A helyszínelés miatt Nagyszentjános és Komárom között egyik vágányon sem közlekedhetnek a vonatok. Az utasoknak jelentősen hosszabb eljutási időre és pótlóbuszos átszállásra kell számítaniuk. A másik vágányon haladó, Szombathelyre tartó Savaria InterCity a baleset helyszíne előtt megállt.

A Budapestről Győr, Bécs, Sopron és Szombathely felé induló távolsági járatok csak Komáromig közlekednek, onnan pótlóbuszok viszik tovább az utasokat Győrig. Az ellenkező irányból érkező vonatok csak Győrig járnak, majd Komáromtól másik szerelvénnyel folytatják útjukat Budapest felé. Az IC-, EC- és Railjet-járatok utasait közbenső megállás nélkül szállítják a két város között.

Az S10-es vonatok megosztva közlekednek Győr és Nagyszentjános, valamint Komárom és Budapest között. Egyes járatok forgalmi okból Almásfüzitőn fordulhatnak vissza. A Mávinform közlése szerint Budapest és Győr között valamennyi vonat helyjegy nélkül is igénybe vehető.