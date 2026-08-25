Eldőlt: tényleges életfogytiglanra ítélték a zákányi gyerekgyilkost

Tragikus bűncselekmény rázta meg a Somogy vármegyei Zákányt 2024 októberében. A 37 éves N. Tibor elképesztő kegyetlenséggel végzett mindössze kétéves kisfiával, Kristófkával. A zákányi gyerekgyilkos ügyében ma jogerős ítéletet hirdettek.
A gyermek édesanyja, O. Anikó hónapokkal korábban költözött el a férfitól a kisfiúval együtt Csurgóra, a szülői házba, ahol népes családja nyújtott számára biztonságot. A különvált pár tagjai bírósági döntés hiányában szóban egyeztek meg a láthatásról, amely szerint az apa rendszeresen magával vihette a gyermeket akár napokra is, de aztán köteles volt visszavinni őt az anyjához.
Október 11-én, pénteken az anya telefonon kérte a kisfiú hazahozatalát, ám a férfi ezt megtagadta. Az édesanya ekkor a rendőrséghez fordult, de bírósági szabályozás híján a hatóság a közös felügyeleti jogra hivatkozva közölte, hogy a gyermek jogszerűen tartózkodik az apjánál.
A család hétfőn ismét a rendőrség segítségét kérte a bizonytalan helyzet miatt. A kiérkező egyenruhások rátörték az ajtót a férfira zákányi házában, ahol kiderült, hogy az apa kioltotta az ágyában fekvő, alvó kisfia életét egy disznóölő pisztollyal. Tette mindezt úgy, hogy az apa nagyobbik gyermeke is a házban tartózkodott. Tibor a brutális gyilkosság után megpróbálta a saját életét is kioltani, de nem járt sikerrel. A rendőrök még időben segítséget hívtak hozzá, a mentők pedig kórházba szállították, ahol megmentették az életét. Ugyan a házban még elmondta az egyenruhásoknak, hogy mit követett el, azt a büntetőeljárási törvény szerint nem lehetett figyelembe venni, ugyanis a rendőrök nem figyelmeztették a jogaira. Később részletes beismerő vallomást tett, de aztán meggondolta magát és tagadta a bűnösségét.
A Kaposvári Törvényszék a cselekményt aljas indokból, tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölésnek minősítette, ezért a vádlottat tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte. N. fellebbezett a szerinte túl szigorú ítélet ellen, de ezen kívül semmilyen megbánó magatartást nem tanúsított. A törvény szerint lehetősége lett volna kérvényezni, hogy a Pécsi Ítélőtábla mai tárgyalásán személyesen jelenhessen meg, nem élt ezzel a jogával. A bíróságra kamerarendszeren keresztül kapcsolták be a kaposvári börtönből.
Szigeti Balázs, N. Tibor ügyvédje kinyilvánította: ügyvédként hozzászokott ahhoz a szerephez, hogy a jog képes a kibillent helyzeteket a helyére állítani. Ebben az ügyben azonban a jog sem képes helyrehozni a helyrehozhatatlant.
A tanúk beszámolói szerint a vádlott birtokában lévő elkövetési eszköz – egy beütőszeges sertésölő fegyver, amely jogilag nem minősül lőfegyvernek – a házban felügyelet nélkül volt elhelyezve. Ehhez az eszközhöz bárki szabadon hozzáférhetett
– mondta az ügyvéd, aki szerint a fegyverszakértői vélemény is kiemelkedő jelentőséggel bír.
- A szakértő ugyan nem kívánt abban a kérdésben végleges állást foglalni, hogy egy hatéves kisfiú működésbe tudta-e hozni az eszközt – mondván, ez nem fegyverszakértői kompetencia –, azt azonban kétséget kizáróan megállapította, hogy az eszköz meglehetősen könnyen működésbe hozható. Nem szükséges a kibiztosítása, rendkívül egyszerű szerkezetről van szó, amelyet a működtetéshez még csak kézbe sem kell venni. A véletlenszerű elsülés rázás vagy ütés hatására nem lehetséges, ám az egyszerű kezelhetőség tény – érvelt a jogász. Szigeti szerint az elsőfokú bíróság tévesen állapította meg, hogy a vádlott javára enyhítő körülmény nem említhető.
- A szakértői és orvosszakértői vélemények, valamint a tanúvallomások kétséget kizáróan igazolják, hogy a vádlott személyiségzavarban szenved.
Bár ez a beszámítási képességét nem zárja ki teljesen, ez a mentális állapot a büntetés kiszabása során mindenféleképpen nyomatékos enyhítő körülményként értékelendő
– fejezte be Tibor ügyvédje.
Ezt követően a vádlott élt az utolsó szó jogával.
- Bár a tanúvallomásokban többen azt állították, hogy a volt párom elköltözése miatt haragudtam és bosszút forraltam, ez egyáltalán nem igaz. Semmiféle bosszúvágy nem vezérelt. A legutolsó elköltözés után ugyan érthetően ideges voltam, de a gyermekem folyamatosan nálam lehetett. A bútorokat és a ruhákat én magam szállítottam el a volt párom teljes tudtával és beleegyezésével. Nem volt köztünk harag, és soha nem fenyegetőztem semmivel. Bár sérelmeztem a kialakult helyzetet, a gyermekem anyjával kifejezetten békés maradt a viszonyom – fogalmazott a vádlott, majd folytatta védekezését. A férfi határozottan tagadta, hogy a tragédiát megelőző időszakban feszült lett volna.
Semmit nem terveztem előre. A disznóöléshez használt eszköz sem fegyverként volt nálam: egyszerűen a házban tartottam a többi szerszám között, ahogy máskor is. Egyáltalán nem készültem semmilyen bűncselekmény elkövetésére. Nem szándékosan lőttem rá a kisfiamra; tragikus, véletlen baleset történt abban a pillanatban, amikor a szerkezet a kezemben volt
– mondta a férfi.
A zákányi gyerekgyilkos hiába keresett mentségeket
Az utolsó szó jogán kijelentem: a történtekért a felelősség teljes mértékben az enyém. Sosem fogom felmenteni magamat a történtek alól, és életem végéig mélyen bánni fogom ezt a tragédiát. Száz százalékig bűnösnek tartom magam a fiam halálában, de ezt nem előre kitervelten és nem bosszúból követtem el. Tiszta szívből bocsánatot szeretnék kérni a kisfiamtól, a volt páromtól és a gyászoló nagyszülőktől -fejezte be Tibor. A vádlott szavai nem hatották meg a bírói tanácsot. Fél óra elteltével Tóth Sándor, a tanács elnöke kihirdette a határozatot: a törvényszék ítéletét lényegében helybenhagyják, vagyis N. Tibort másodfokon is tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték.
A vádlott eddig a kaposvári börtönben ült, és a saját ruháját viselhette. Az ítélete jogerőre emelkedésével most hamarosan átszállítják a végleges fegyházába, ahol élete végéig lakni fog, és a rabok formaruháját is magára kell öltenie.
Egy hasonló tragédiáról szóló videónkat itt láthatják: