Eldőlt: tényleges életfogytiglanra ítélték a zákányi gyerekgyilkost

Tragikus bűncselekmény rázta meg a Somogy vármegyei Zákányt 2024 októberében. A 37 éves N. Tibor elképesztő kegyetlenséggel végzett mindössze kétéves kisfiával, Kristófkával. A zákányi gyerekgyilkos ügyében ma jogerős ítéletet hirdettek.

A zákányi gyerekgyilkosság helyszíne Fotó: Bors

A gyermek édesanyja, O. Anikó hónapokkal korábban költözött el a férfitól a kisfiúval együtt Csurgóra, a szülői házba, ahol népes családja nyújtott számára biztonságot. A különvált pár tagjai bírósági döntés hiányában szóban egyeztek meg a láthatásról, amely szerint az apa rendszeresen magával vihette a gyermeket akár napokra is, de aztán köteles volt visszavinni őt az anyjához.

Október 11-én, pénteken az anya telefonon kérte a kisfiú hazahozatalát, ám a férfi ezt megtagadta. Az édesanya ekkor a rendőrséghez fordult, de bírósági szabályozás híján a hatóság a közös felügyeleti jogra hivatkozva közölte, hogy a gyermek jogszerűen tartózkodik az apjánál.

A család hétfőn ismét a rendőrség segítségét kérte a bizonytalan helyzet miatt. A kiérkező egyenruhások rátörték az ajtót a férfira zákányi házában, ahol kiderült, hogy az apa kioltotta az ágyában fekvő, alvó kisfia életét egy disznóölő pisztollyal. Tette mindezt úgy, hogy az apa nagyobbik gyermeke is a házban tartózkodott. Tibor a brutális gyilkosság után megpróbálta a saját életét is kioltani, de nem járt sikerrel. A rendőrök még időben segítséget hívtak hozzá, a mentők pedig kórházba szállították, ahol megmentették az életét. Ugyan a házban még elmondta az egyenruhásoknak, hogy mit követett el, azt a büntetőeljárási törvény szerint nem lehetett figyelembe venni, ugyanis a rendőrök nem figyelmeztették a jogaira. Később részletes beismerő vallomást tett, de aztán meggondolta magát és tagadta a bűnösségét.

A Kaposvári Törvényszék a cselekményt aljas indokból, tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölésnek minősítette, ezért a vádlottat tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte. N. fellebbezett a szerinte túl szigorú ítélet ellen, de ezen kívül semmilyen megbánó magatartást nem tanúsított. A törvény szerint lehetősége lett volna kérvényezni, hogy a Pécsi Ítélőtábla mai tárgyalásán személyesen jelenhessen meg, nem élt ezzel a jogával. A bíróságra kamerarendszeren keresztül kapcsolták be a kaposvári börtönből.