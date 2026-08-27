Zákányi gyerekgyilkosság: a börtönből is tartásdíjat fizet a tényleges életfogytiglanra ítélt Tibor

N. Tibor 2024 októberében egy disznóölő pisztollyal valósággal kivégezte az ágyában alvó kétéves kisfiát, Kristófot, majd a holttestet letakarta egy lepedővel. Három hónappal korábban végérvényesen megromlott a kapcsolata a gyermek édesanyjával, Anikóval, a férfi pedig képtelen volt feldolgozni, hogy elhagyták. A nő a szakítás után sem akadályozta, hogy Tibor rendszeresen magával vigye a gyermeket. A zákányi gyerekgyilkos soha többé nem térhet haza.

A zákányi gyerekgyilkos háza Fotó: Bors

Másnap az előző kapcsolatából származó, nagyobbik fiát is átvitte magához pizzázni. Az elhunyt gyermek édesanyja rosszat sejtett, ezért értesítette a rendőrséget. Mire az egyenruhások a helyszínre értek, a férfi ugyanazzal az eszközzel megpróbált magával is végezni, de a kórházban megmentették az életét.

A férfi nem sokkal a tragédia előtt egy igen borús hangulatú posztot tett közzé a Facebookon: „kicsit az üzleti életem hanyatlik pár hónapja. Nem azért mert nem pörögne, de a családi életem, a kisfiam, fiaim más felé vittek. Főleg 1 db édesanya♥️, akit a mai napig tisztelek és szeretek, hogy megajándékozott eme kis csöppséggel. A tegnapi és a mai nap sorsdöntő lesz, mint az üzleti tevékenységekben, főleg a családban! Minden kedves barátomtól, ügyfelektől, üzlettárstól elnézést kérek!!!!A feleségemtől, Anikótól, a fiamtól, Kristóftól legfőképp! Rendeződni fog ez a mai nap. Nem ahogy elvártuk, de az élet megy tovább. Minden tiszteletem a szüleimnek, a páromnak és a gyerekeimnek!”

Tiboron nem segíthetett az ügyvédje Fotó: Origo

A férfit az ügyészség aljas indokból (az anyával való szakítás miatti bosszú), tizennegyedik életévét be nem töltött, védekezésre képtelen (alvó) személy sérelmére elkövetett emberöléssel vádolta. Tibort a háromszorosan minősített bűncselekményre való tekintettel első fokon tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték. A verdiktet a Pécsi Ítélőtábla kedden helyben hagyta. Az indoklásban elhangzott, hogy a gyilkost a társadalomból végérvényesen ki kell zárni.

A zákányi gyerekgyilkos rokonai egyetértenek az ítélettel

A meggyilkolt gyermek édesanyja az Origo kérdésére nem szerette volna a határozatot kommentálni. Megtette helyette az egyik közeli rokona:

– Tiszta szívemből örülök, hogy az a féreg a rácsok mögött fog megdögleni! Nem érdemli meg az életet. Mit ártott neki az az édes gyermek? Csak azt sajnálom, hogy Magyarországon nincs halálbüntetés, mert valójában az lenne a legigazságosabb, ha Tibort felakasztanák! – mondta a hozzátartozó.

A család egy ismerőse ugyancsak arányosnak tartja az ítéletet.

– Álmomban nem gondoltam volna, hogy egy „brutális elmebeteg” él benne. Bár a tragédia előtt a kiírásai aggasztottak. Erre nincsen bocsánat. Megérdemli, hogy minden nap szembesüljön a tetteivel. Megérdemli, hogy kísértse ez az egész tragédia az élete végéig. Megérdemli, hogy ne kezeljék emberként és mocskosul megérdemli, hogy egyedül, a saját gondolataival összezárva sorvadjon el egy zárkában.