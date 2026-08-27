Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kármán András bejelentette: rászorultság alapján változhat a 13. és 14. havi nyugdíj

gyerekgyilkos

Zákányi gyerekgyilkosság: a börtönből is tartásdíjat fizet a tényleges életfogytiglanra ítélt Tibor

33 perce
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Börtönből is fizetnie kell a tartásdíjat a nagyobb gyermeke után a kétéves fiát fejbe lövő férfinek. A zákányi gyerekgyilkosságért tényleges életfogytiglanra ítélt N. Tibor nagy valószínűséggel az egyszemélyes zárkájában lesz kénytelen munkát vállalni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyerekgyilkosfegyháztényleges életfogytiglanper

N. Tibor 2024 októberében egy disznóölő pisztollyal valósággal kivégezte az ágyában alvó kétéves kisfiát, Kristófot, majd a holttestet letakarta egy lepedővel. Három hónappal korábban végérvényesen megromlott a kapcsolata a gyermek édesanyjával, Anikóval, a férfi pedig képtelen volt feldolgozni, hogy elhagyták. A nő a szakítás után sem akadályozta, hogy Tibor rendszeresen magával vigye a gyermeket. A zákányi gyerekgyilkos soha többé nem térhet haza.

Zákányi gyerekgyilkos
A zákányi gyerekgyilkos háza  Fotó: Bors

Másnap az előző kapcsolatából származó, nagyobbik fiát is átvitte magához pizzázni. Az elhunyt gyermek édesanyja rosszat sejtett, ezért értesítette a rendőrséget. Mire az egyenruhások a helyszínre értek, a férfi ugyanazzal az eszközzel megpróbált magával is végezni, de a kórházban megmentették az életét.

A férfi nem sokkal a tragédia előtt egy igen borús hangulatú posztot tett közzé a Facebookon: „kicsit az üzleti életem hanyatlik pár hónapja. Nem azért mert nem pörögne, de a családi életem, a kisfiam, fiaim más felé vittek. Főleg 1 db édesanya♥️, akit a mai napig tisztelek és szeretek, hogy megajándékozott eme kis csöppséggel. A tegnapi és a mai nap sorsdöntő lesz, mint az üzleti tevékenységekben, főleg a családban! Minden kedves barátomtól, ügyfelektől, üzlettárstól elnézést kérek!!!!A feleségemtől, Anikótól, a fiamtól, Kristóftól legfőképp! Rendeződni fog ez a mai nap. Nem ahogy elvártuk, de az élet megy tovább. Minden tiszteletem a szüleimnek, a páromnak és a gyerekeimnek!”

Tiboron nem segíthetett az ügyvédje  Fotó: Origo

A férfit az ügyészség aljas indokból (az anyával való szakítás miatti bosszú), tizennegyedik életévét be nem töltött, védekezésre képtelen (alvó) személy sérelmére elkövetett emberöléssel vádolta. Tibort a háromszorosan minősített bűncselekményre való tekintettel első fokon tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték. A verdiktet a Pécsi Ítélőtábla kedden helyben hagyta. Az indoklásban elhangzott, hogy a gyilkost a társadalomból végérvényesen ki kell zárni.

A zákányi gyerekgyilkos rokonai egyetértenek az ítélettel

A meggyilkolt gyermek édesanyja az Origo kérdésére nem szerette volna a határozatot kommentálni. Megtette helyette az egyik közeli rokona:
– Tiszta szívemből örülök, hogy az a féreg a rácsok mögött fog megdögleni! Nem érdemli meg az életet. Mit ártott neki az az édes gyermek? Csak azt sajnálom, hogy Magyarországon nincs halálbüntetés, mert valójában az lenne a legigazságosabb, ha Tibort felakasztanák! – mondta a hozzátartozó.
A család egy ismerőse ugyancsak arányosnak tartja az ítéletet.
– Álmomban nem gondoltam volna, hogy egy „brutális elmebeteg” él benne. Bár a tragédia előtt a kiírásai aggasztottak. Erre nincsen bocsánat. Megérdemli, hogy minden nap szembesüljön a tetteivel. Megérdemli, hogy kísértse ez az egész tragédia az élete végéig. Megérdemli, hogy ne kezeljék emberként és mocskosul megérdemli, hogy egyedül, a saját gondolataival összezárva sorvadjon el egy zárkában.

Most, hogy Tibor megkapta a jogerős ítéletét, felmerül néhány releváns kérdés. Köteles-e támogatni az élő, kiskorú gyermekét, illetve láthatja-e őt egyáltalán. Balogi Zsófia családjogi szakjogész szerint az elítélt gyerekgyilkosnak igenis kötelessége fizetnie a tartásdíjat a rabkeresményéből.

Az ügyvéd szerint Tibornak tartásdíjat kell fizetnie  Fotó. Origo

– A nagyobbik gyermek édesanyja jogosult pert indítani az életfogytiglanra ítélt apa ellen a szülői felügyeleti jog megszüntetése érdekében. Ha ezt megteszi, nagy valószínűséggel meg is nyeri. Ez nem érinti a tartási kötelezettséget – magyarázta az ügyvéd, és hozzátette: amennyiben az apa a nagyobbik gyermekét veszélyeztette, a kapcsolattartás jogától is megfosztható.

Az Origo a témában a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságét is megkereste. Az intézmény sajtóosztálya írásban válaszolt kérdéseinkre:

Az elítélteket munkavégzési kötelezettség terheli, így a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztést töltő elítéltek esetében is sor kerülhet munkavégzésre, azonban egyedi helyzetük miatt speciális kezelést igényelnek a büntetés-végrehajtási rendszerben. A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztést töltő elítéltek külső munkáltatásba nem vonhatóak be, továbbá esetükben az elsődleges cél nem a társadalomba történő reintegráció előkészítése, hanem a börtönpopulációba való beilleszkedés elősegítése.

Börtön , tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés
Tibor soha nem hagyhatja el a fegyházat
Fotó: MW archív

Munkáltatásuk, amennyiben rendelkezésre áll erre kialakított helyiség, olyan eszközökkel történik, amelyek alkalmatlanok a személyi támadásra, az intézet biztonságának veszélyeztetésére. Abban az esetben, ahol nincsen erre külön foglalkoztató helyiség, ott a fogvatartottak a zárkájukban végzik a munkát. 

Az elítéltek jellemzően betanított munkát végeznek külső szerződéses partnerekkel fennálló együttműködés keretében, elsősorban kézi erővel készített termékeket állítanak elő.

A mai napon a tényleges életfogytiglani büntetésüket töltők száma 85 fő, amelyből a jogerősen elítéltek száma 80 fő.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!