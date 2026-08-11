„Sokkot kaptak” - az erkélyről zuhant mélybe a kétgyermekes anyuka

A 44 éves Raina Heverin súlyos agysérülést szenvedett, miután alvajárás közben mintegy 12 métert zuhant egy párizsi szálláshely erkélyéről.

Az erkélyről zuhant le az anyuka, szerencsére még időben rátaláltak / Fotó: Kovács Noémi/Pexels

Alvajárás közben zuhant le az erkélyről az anyuka

A baleset tavaly április 26-án történt. Raina testvérével és sógornőjével egy párizsi sorházban szállt meg. Mivel az utcafronti szobájában a forgalom zaja miatt nem tudott aludni, testvére és sógornője felajánlották neki a hátsó, csendesebb hálószobát, amelyhez egy franciaerkély tartozott. A liverpooli Raina egy egész napos városnézés után tért vissza a szobába, de a történtekből semmire sem emlékszik. Úgy véli, alvajárás közben nyithatta ki az ablakot, majd kizuhant.

Reggel hat óra körül a testvére észrevette, hogy a hálószoba ajtaja nyitva áll. Először azt hitte, Raina elment futni, de amikor meglátta, hogy a cipője még ott van, és az ablak nyitva van, lenézett az udvarra. Ekkor látta meg a húgát mozdulatlanul fekve.

A testvérem és a sógornőm teljesen sokkot kaptak. Borzalmas élmény volt számukra

- mondta el Raina a történtekről.

Mother-of-two left with life-changing brain injury after freak holiday apartment incident pic.twitter.com/TOzwBEXgg0 — Daily Mail (@DailyMail) August 5, 2026

Mivel nem beszéltek franciául, egy szomszéd segített mentőt hívni. Rainát életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. Agyi vérzést szenvedett, átszakadt a tüdeje, eltört a csípője, a karja és több bordája is. Három hétig kómában feküdt, de életben maradt. Mint elmondta, ha pár órával később találnak rá, akkor már halott lenne.

A baleset előtt Raina rendkívül aktív életet élt. Rendszeresen sportolt, két vállalkozást vezetett, miközben két gyermekét – a 10 éves Ciant és a 8 éves Aliyah-t – nevelte. Egy francia orvos később azt mondta a családjának, hogy kiváló fizikai állapota nagyban hozzájárult ahhoz, hogy túlélte a zuhanást.

Raina két hónapot töltött egy francia kórházban, majd visszaszállították Nagy-Britanniába. Ezután egy hetet a Whiston Kórházban, majd öt hónapot a Broadgreen Kórházban töltött, mielőtt novemberben egy speciális agysérülés-rehabilitációs intézetbe került. Az orvosok ataxiát diagnosztizáltak nála, ami egy idegrendszeri betegség, amely az egyensúlyt, a koordinációt és az izmok mozgását befolyásolja. Emellett agyvérzése és úgynevezett politraumája is volt, vagyis egyszerre több súlyos sérülést szenvedett a test különböző részein. Ma is nehézséget okoz számára az egyensúly megtartása és gyakran remeg.