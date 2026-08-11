„Sokkot kaptak” - az erkélyről zuhant mélybe a kétgyermekes anyuka

A 44 éves Raina Heverin súlyos agysérülést szenvedett, miután alvajárás közben mintegy 12 métert zuhant egy párizsi szálláshely erkélyéről.
Alvajárás közben zuhant le az erkélyről az anyuka
A baleset tavaly április 26-án történt. Raina testvérével és sógornőjével egy párizsi sorházban szállt meg. Mivel az utcafronti szobájában a forgalom zaja miatt nem tudott aludni, testvére és sógornője felajánlották neki a hátsó, csendesebb hálószobát, amelyhez egy franciaerkély tartozott. A liverpooli Raina egy egész napos városnézés után tért vissza a szobába, de a történtekből semmire sem emlékszik. Úgy véli, alvajárás közben nyithatta ki az ablakot, majd kizuhant.
Reggel hat óra körül a testvére észrevette, hogy a hálószoba ajtaja nyitva áll. Először azt hitte, Raina elment futni, de amikor meglátta, hogy a cipője még ott van, és az ablak nyitva van, lenézett az udvarra. Ekkor látta meg a húgát mozdulatlanul fekve.
A testvérem és a sógornőm teljesen sokkot kaptak. Borzalmas élmény volt számukra
- mondta el Raina a történtekről.
Mivel nem beszéltek franciául, egy szomszéd segített mentőt hívni. Rainát életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. Agyi vérzést szenvedett, átszakadt a tüdeje, eltört a csípője, a karja és több bordája is. Három hétig kómában feküdt, de életben maradt. Mint elmondta, ha pár órával később találnak rá, akkor már halott lenne.
A baleset előtt Raina rendkívül aktív életet élt. Rendszeresen sportolt, két vállalkozást vezetett, miközben két gyermekét – a 10 éves Ciant és a 8 éves Aliyah-t – nevelte. Egy francia orvos később azt mondta a családjának, hogy kiváló fizikai állapota nagyban hozzájárult ahhoz, hogy túlélte a zuhanást.
Raina két hónapot töltött egy francia kórházban, majd visszaszállították Nagy-Britanniába. Ezután egy hetet a Whiston Kórházban, majd öt hónapot a Broadgreen Kórházban töltött, mielőtt novemberben egy speciális agysérülés-rehabilitációs intézetbe került. Az orvosok ataxiát diagnosztizáltak nála, ami egy idegrendszeri betegség, amely az egyensúlyt, a koordinációt és az izmok mozgását befolyásolja. Emellett agyvérzése és úgynevezett politraumája is volt, vagyis egyszerre több súlyos sérülést szenvedett a test különböző részein. Ma is nehézséget okoz számára az egyensúly megtartása és gyakran remeg.
Így fogalmazott:
A legegyszerűbb dolgok is nehezek. Például a szempillaspirál felkenése vagy egy bögre kávé megtartása. A sminkelés sokkal tovább tart, és gyakorlatilag mindent újra kellett tanulnom.
Érzelmileg is nehéz időszakon megy keresztül:
Úgy érzem, még mindig gyászolom a régi életemet. Vannak időszakok, amikor egyszerre vagyok boldog és szomorú. Egyszerre érzem magam szerencsésnek és szerencsétlennek. Néha még mindig úgy érzem, mintha 2025-ben lennék, pedig már egy év és négy hónap telt el. Miközben én a kórházban voltam, a világ ment tovább.
Hogy segítsen gyermekeinek megérteni az állapotát és azt, miért változott meg az édesanyjuk, Raina egy gyermekkönyvet írt. Mindenkinek azt üzente, ha nehéz helyzet is adódik az életben, akkor sem szabad feladni - írja a Mirror.