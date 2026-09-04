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4-es főút

Totálkárosra tört egy autó, durva balesetben sérültek meg öten a 4-es főúton

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Öten sérültek meg, amikor két jármű összeütközött csütörtök délelőtt Kaba és Hajdúszoboszló között. A 4-es főút érintett szakaszát a helyszínelés és a műszaki mentés miatt először teljes szélességében lezárták, később azonban félpályán megindulhatott a forgalom.
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4-es főútkababalesetHajdúszoboszló

A 4-es főút 197. kilométerszelvényében, Kaba és Hajdúszoboszló között történt közlekedési baleset csütörtökön 10 óra 15 perc körül. A rendőrség tájékoztatása szerint két jármű ütközött össze.

Az egyik autó, amely megrongálódott a 4-es főúton történt balesetben Fotó: Tóth Imre / HAON
Az egyik autó, amely megrongálódott a 4-es főúton történt balesetben
Fotó: Tóth Imre / HAON

A balesethez több mentőegységet riasztottak, és mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. A mentőszolgálat közlése szerint összesen öt ember sérült meg: három embert súlyos, két embert pedig könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. A könnyebb sérültek egyike gyermek.

Félpályán megindult a forgalom a 4-es főúton

A rendőrség a helyszínelés és a műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárta az érintett útszakaszt.

A teljes útlezárást később feloldották, így Kaba és Hajdúszoboszló között félpályán, rendőri forgalomirányítás mellett megindult a forgalom. A hatóság arra kérte a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel és türelemmel vezessenek.

 

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