Totálkárosra tört egy autó, durva balesetben sérültek meg öten a 4-es főúton

A 4-es főút 197. kilométerszelvényében, Kaba és Hajdúszoboszló között történt közlekedési baleset csütörtökön 10 óra 15 perc körül. A rendőrség tájékoztatása szerint két jármű ütközött össze.

Az egyik autó, amely megrongálódott a 4-es főúton történt balesetben

Fotó: Tóth Imre / HAON

A balesethez több mentőegységet riasztottak, és mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. A mentőszolgálat közlése szerint összesen öt ember sérült meg: három embert súlyos, két embert pedig könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. A könnyebb sérültek egyike gyermek.

Félpályán megindult a forgalom a 4-es főúton

A rendőrség a helyszínelés és a műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárta az érintett útszakaszt.

A teljes útlezárást később feloldották, így Kaba és Hajdúszoboszló között félpályán, rendőri forgalomirányítás mellett megindult a forgalom. A hatóság arra kérte a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel és türelemmel vezessenek.