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debrecen

Teljes útzár van, tragédia történt a 4-es főúton

26 perce
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Összeütközött két személygépkocsi a 4-es főúton Debrecen határában péntek délután, egy ember a helyszínen meghalt, az érintett útszakaszt a rendőrök teljes szélességében lezárták.
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debrecenbalesettragédia

A mentőszolgálat tájékoztatása szerint négy mentőegységet, köztük rohamkocsit is riasztottak az esethez, egy férfi azonban olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kitartó és szakszerű újraélesztés ellenére a helyszínen életét vesztette.

A mentők nem tudták megmenteni egy ember életét a 4-es főúton történt baleset után
A mentők nem tudták megmenteni egy ember életét a 4-es főúton történt baleset után / Fotó: Mediaworks

A 4-es főutat lezárták

A mentősök elláttak még egy nőt és egy férfit könnyebb zúzódások és horzsolások miatt, őket stabil állapotban további vizsgálatokra a debreceni baleseti centrumba szállították - közölték.

A hajdú-bihari katasztrófavédelem sajtóügyeletese az MTI-nek azt mondta, a Külső Kassai úton történt balesetben egy embert feszítővágóval kellett kiszabadítaniuk a tűzoltóknak. Az érintett útszakaszt a rendőrök teljes szélességében lezárták.

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