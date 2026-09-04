Súlyos következmények várhatnak a 4-es villamos késelőjére – új részletek derültek ki

Mint arról korábban beszámoltunk, szeptember 9-én, szerdán késelés történt a 4-es villamoson Budapesten. Egy 18 éves férfi kétszer combon szúrt egy 33 éves utast, aki könnyebb sérüléseket szenvedett. A rendőrök elfogták és őrizetbe vették a feltételezett elkövetőt, akinek letartóztatását azóta indítványozta a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség.

A 4-es villamos késelőjének letartóztatásáról várhatóan szeptember 11-én dönthet a nyomozási bíró

Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

A rendelkezésre álló adatok szerint a Blaha Lujza téri villamosmegállóban vita alakult ki a fiatal férfi és barátnője között. Amikor felszálltak a villamosra, a férfi meglökte a nőt, amit egy 33 éves utas megpróbált megakadályozni.

A 18 éves férfi ekkor rátámadt az utasra, a bántalmazás pedig tovább folytatódott. A gyanúsított egy üveget dobott a férfihoz, majd többször ököllel megütötte, végül késsel kétszer combon szúrta.

A sértett könnyebb sérüléseket szenvedett. Az ügyészség szerint azonban az alkalmazott eszközre, a bántalmazás módjára és az érintett testtájékra tekintettel fennállt annak reális lehetősége, hogy a támadás súlyosabb sérülést okozzon.

A rendőrök őrizetbe vették a 18 éves férfit, majd felfegyverkezve elkövetett garázdaság, valamint súlyos testi sértés kísérlete miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A 4-es villamos késelőjének letartóztatását indítványozta az ügyészség

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség szerint a gyanúsítottal szemben korábban is folyt, jelenleg pedig szintén folyamatban van eljárás hasonló bűncselekmény miatt.

Az ügyészség álláspontja szerint fennáll a szökés vagy elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélye. A hatóság szerint ezeket a kockázatokat enyhébb kényszerintézkedéssel nem lehet megfelelően kiküszöbölni, ezért indítványozták a férfi letartóztatását.

A nyomozás részeként szakértő vizsgálja azt is, hogy a sértett combján ejtett késszúrások következtében fennállt-e akár életveszélyes sérülés reális kockázata.