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Most közölte a rendőrség: teljes az útzár a magyar főúton, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre

mentőhelikopter

Most közölte a rendőrség: teljes az útzár a magyar főúton, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre

57 perce
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Teljes szélességében lezárták az 55-ös főutat Ásotthalom térségében, miután egy motorkerékpáros és egy személyautó összeütközött csütörtök délután. A baleset helyszínére mentőhelikopter is érkezett, miközben a rendőrségi helyszínelés jelenleg is tart.
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mentőhelikopter55-ös főútbalesetrendőrségteljes útzár

Egy motorkerékpáros és egy személyautó ütközött össze az 55-ös főút 27-es kilométerszelvényénél, Ásotthalom térségében. 

Teljes útzár az 55-ös főúton: motoros és autó ütközött Ásotthalomnál
Teljes útzár az 55-ös főúton: motoros és autó ütközött Ásotthalomnál
Fotó: Önkormányzati Túzoltóság Újfehértó

Teljes útzár az 55-ös főúton: motoros és autó ütközött, mentőhelikopter érkezett

Az ásotthalmi és a mórahalmi önkéntes tűzoltók, valamint a társhatóságok járművei mellett mentőhelikopter is érkezett a balesethez. A munkálatok idejére lezárták az érintett útszakaszt 

- írja a katasztrófavédelem

A balesettel kapcsolatban a rendőrség is kiadott egy közkeményét, mely szerint a közlekedési baleset miatt teljes útlezárás van érvényben az 55-ös számú főúton, Ásotthalom külterületén.

Mint írják, a baleset 2026. szeptember 17-én, a délutáni órákban történt az 55-ös számú főút 26-27-es kilométerszelvényénél. Egy motorkerékpáros és egy személygépkocsi ütközött. A helyszínelés teljes útlezárás mellett folyamatban van.

A rendőrök a forgalmat az 5509-es és az 5511-es számú utakra, Kisszéksós, illetve Mórahalom irányába terelik.
 

 

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