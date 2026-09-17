Most közölte a rendőrség: teljes az útzár a magyar főúton, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre

Egy motorkerékpáros és egy személyautó ütközött össze az 55-ös főút 27-es kilométerszelvényénél, Ásotthalom térségében.

Teljes útzár az 55-ös főúton: motoros és autó ütközött Ásotthalomnál

Fotó: Önkormányzati Túzoltóság Újfehértó

Teljes útzár az 55-ös főúton: motoros és autó ütközött, mentőhelikopter érkezett

Az ásotthalmi és a mórahalmi önkéntes tűzoltók, valamint a társhatóságok járművei mellett mentőhelikopter is érkezett a balesethez. A munkálatok idejére lezárták az érintett útszakaszt

- írja a katasztrófavédelem.

A balesettel kapcsolatban a rendőrség is kiadott egy közkeményét, mely szerint a közlekedési baleset miatt teljes útlezárás van érvényben az 55-ös számú főúton, Ásotthalom külterületén.

Mint írják, a baleset 2026. szeptember 17-én, a délutáni órákban történt az 55-ös számú főút 26-27-es kilométerszelvényénél. Egy motorkerékpáros és egy személygépkocsi ütközött. A helyszínelés teljes útlezárás mellett folyamatban van.

A rendőrök a forgalmat az 5509-es és az 5511-es számú utakra, Kisszéksós, illetve Mórahalom irányába terelik.

