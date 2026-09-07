Halálos baleset a 87-es főúton: személyautó karambolozott kamionnal

Nyerges vontató és személyautó ütközött össze hétfőn kora délután a 87-es főúton Gyöngyösfalu és Szombathely között. A Vaol.hu információi szerint a balesetben a személyautó vezetője életét vesztette.

Tragédia történt a 87-es főúton (Fotó: Horváth Balázs/Vaol)

A Vas vármegyei hírportál úgy tudja, jelenleg teljes útzár mellett folyik a helyszínelés és a mentés. A forgalmat Gencsapáti felé terelik, a másik irányból pedig Gyöngyösfalu határában, a vasúti átjárónál van a lezárás.

Hétfőn letartóztatta a Budai Központi Kerületi Bíróság a múlt heti, Soroksári úti halálos közlekedés baleset okozóját. Az ügyészség szökés, elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatását, amelyet a bíróság megalapozottnak talált.