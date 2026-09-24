Meglőttek a rendőrök egy férfit, aki baltával támadt családtagjaira Abonyban

Családi konfliktus torkollt véres drámába szeptember 21-én Abonyban, a Bicskei úton. A 43 éves R. József féltékenysége miatt durván összeveszett élettársával, Annamáriával. A férfi teljesen kivetkőzött önmagából: kezébe vett egy baltát, amivel előbb az autójában ülő apósára támadt, majd miután a 62 éves sértett elmenekült a helyszínről, élettársa ellen fordult – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Az őrjöngő ámokfutó az időközben kiérkező rendőrök felszólításra sem tette le a fejszét, hanem elindult feléjük, ezért az egyik járőr előbb egy figyelmeztető, majd
célzott lövést adott le, ami a férfi jobb térdét találta el,
így sikerült megfékezni.
Rettegtek a drogos férfitól Abonyban
A meglőtt támadót a mentők a ceglédi kórházba szállították, ahol azóta műtéten esett át, jelenleg is ott lábadozik. A Blikk helyiektől származó információi szerint R. József gyakran fogyasztott kábítószert, és folyamatos félelemben tartotta a környéket. Korábban is számtalan ügye volt a hatóságokkal:
engedély nélküli vezetés, lopások, sőt, még a helyi nádas felgyújtása is a számlájára írható.
Az üggyel kapcsolatban az Origo kérdéseket küldött a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságnak. Arra voltunk kíváncsiak, milyen bűncselekmény gyanújával indult eljárás, és készült-e toxikológiai vizsgálat annak kiderítésére, hogy a támadás elkövetésekor a gyanúsított alkohol vagy kábítószer hatása alatt állt-e. Szerettük volna megtudni azt is, hogy zajlik-e vizsgálat a fegyverhasználat jogszerűségének megállapítására, de érdeklődtünk a rendőr hogyléte felől is, aki kénytelen volt rálőni a támadóra.
Válaszukban annyit írtak: az eset kapcsán a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságon emberölési kísérlet bűntett miatt indult nyomozás.
Baltával állt bosszút a jászladányi nő
Teljesen elvakította a düh azt a nőt, aki valóságos hadjáratot indított volt párja ellen. A szakítás után előbb baltával és téglával verte szét a férfi autóját, majd úgy döntött, végleg elpusztítja a járművet. Ámokfutása itt nem ért véget, legutóbb ugyanis exbarátja édesanyját kezdte terrorizálni.