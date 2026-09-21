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Most érkezett: elfogták az Akácfa utcai gyilkosság két feltételezett elkövetőjét

emberölés

Most érkezett: elfogták az Akácfa utcai gyilkosság két feltételezett elkövetőjét

36 perce
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Elfogta a rendőrség az erzsébetvárosi emberölés két feltételezett elkövetőjét. A 40 éves H. Dávidot és a 48 éves R. Zsoltot szeptember 20-án este Csepelen fogták el, majd előállították őket. Korábban megírtuk, hogy gyilkosság történt az Akácfa utcában.
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emberölésAkácfa utcagyilkosságrendőrség

Szeptember 18-án hajnalban az Akácfa utcában meggyilkoltak egy 36 éves férfit. A rendőrség szerint H. Dávid megszúrta az áldozatot, aki a mentők ellátása ellenére a helyszínen meghalt – olvasható a rendőrség oldalán.

Csepelen fogták el az Akácfa utcai gyilkosság két feltételezett elkövetőjét. Az egyik férfit emberöléssel gyanúsítják, társa beismerő vallomást tett.
Csepelen fogták el az Akácfa utcai gyilkosság két feltételezett elkövetőjét. Az egyik férfit emberöléssel gyanúsítják, társa beismerő vallomást tett (illusztráció) Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Csepelen fogták el az Akácfa utcai gyilkosság két feltételezett elkövetőjét

A BRFK Életvédelmi Osztályának nyomozói tanúkat hallgattak ki, adatokat gyűjtöttek és kamerafelvételeket elemeztek. A két férfit szeptember 20-án 19 óra körül fogták el Csepelen.

H. Dávidot emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A férfi megtagadta a vallomástételt. R. Zsoltot súlyos testi sértés kísérletével gyanúsítják, ő a rendőrség szerint beismerte a bűncselekmény elkövetését. Mindkét férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatásukat.

Korábban egy másik férfit is elfogtak az erzsébetvárosi gyilkosság miatt

A nyomozás során korábban egy másik 40 éves férfit is elfogtak, róla azonban kiderült, hogy alibije van, ezért szabadon távozhatott. Az áldozat egyik ismerőse korábban az Origónak azt mondta, a férfit nyakán lévő tetoválása miatt „Csókos Nyakúnak” becézték. Elmondása szerint egykor tehetséges bokszoló volt, később azonban hajléktalanná vált, és alkalmi munkákból, valamint flakongyűjtésből élt.

 

 

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