Most érkezett: elfogták az Akácfa utcai gyilkosság két feltételezett elkövetőjét

Szeptember 18-án hajnalban az Akácfa utcában meggyilkoltak egy 36 éves férfit. A rendőrség szerint H. Dávid megszúrta az áldozatot, aki a mentők ellátása ellenére a helyszínen meghalt – olvasható a rendőrség oldalán.

Csepelen fogták el az Akácfa utcai gyilkosság két feltételezett elkövetőjét. Az egyik férfit emberöléssel gyanúsítják, társa beismerő vallomást tett (illusztráció) Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Csepelen fogták el az Akácfa utcai gyilkosság két feltételezett elkövetőjét

A BRFK Életvédelmi Osztályának nyomozói tanúkat hallgattak ki, adatokat gyűjtöttek és kamerafelvételeket elemeztek. A két férfit szeptember 20-án 19 óra körül fogták el Csepelen.

H. Dávidot emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A férfi megtagadta a vallomástételt. R. Zsoltot súlyos testi sértés kísérletével gyanúsítják, ő a rendőrség szerint beismerte a bűncselekmény elkövetését. Mindkét férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatásukat.

Korábban egy másik férfit is elfogtak az erzsébetvárosi gyilkosság miatt

A nyomozás során korábban egy másik 40 éves férfit is elfogtak, róla azonban kiderült, hogy alibije van, ezért szabadon távozhatott. Az áldozat egyik ismerőse korábban az Origónak azt mondta, a férfit nyakán lévő tetoválása miatt „Csókos Nyakúnak” becézték. Elmondása szerint egykor tehetséges bokszoló volt, később azonban hajléktalanná vált, és alkalmi munkákból, valamint flakongyűjtésből élt.