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alapjogokért központ

Hűtlen kezelés miatt nyomoz a rendőrség: házkutatást tartanak az Alapjogokért Központ háttércégénél

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Szerdán házkutatást tart a rendőrség az Alapjogokért Központ háttércégénél, valamint egy, a kft.-vel kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő címén. A gyanú szerint a kft. havonta több mint 3,5 millió forintot fizetett egy olyan volt külföldi tisztségviselőnek, aki ellen nemzetközi körözés van kiadva, valamint érdemi munkát nem végzett.
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alapjogokért központnyomozáshűtlen kezelésrendőrség

Az Alapjogokért Központ háttércégénél, valamint egy, a kft.-vel kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő címén tartanak ma kutatást az NNI nyomozói - közölte a rendőrség. A hatóság hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz.

A rendőrség házkutatást tart az Alapjogokért Központ háttércégénél.
A rendőrség házkutatást tart az Alapjogokért Központ háttércégénél. Fotó: police.hu

A rendőrség házkutatást tart az Alapjogokért Központ háttércégénél

Hűtlen kezelés gyanúja miatt indított nyomozást a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) Vagyon-visszaszerzési Hivatal Nemzetközi Osztálya az Alapjogokért Központ egyik, közpénzből fenntartott háttércégével szemben. A hatóságok azért vizsgálódnak, mert a kft. havonta több mint 3,5 millió forintot fizetett egy olyan volt külföldi tisztségviselőnek, aki a gyanú szerint alig végzett érdemi munkát a társaságnál, ráadásul az érintett férfi ellen jelenleg nemzetközi körözés van érvényben. Az eljárás jelenleg ismeretlen tettes ellen folyik.

A nyomozók ma kutatásokat tartanak a gazdasági társaság budapesti épületeiben, a társaság könyvelőcégénél, valamint a kft.-vel kapcsolatban álló egykori, külföldi tisztségviselő utolsó ismert magyarországi tartózkodási helyén is. Ennek során iratanyagokat, dokumentumokat, szerződéseket, számlákat, fizetési jegyzékeket foglalnak le a helyszínen. Emellett adatokat mentenek a cég szerveréről

- közölte a rendőrség.

Hozzátették, hogy több tanút is kihallgattak.

A hatóságok a lefoglalt bizonyítékok részletes elemzésével próbálják teljesen feltárni a történteket, hogy bűncselekmény igazolása esetén felelősségre vonhassák az elkövetőket.

 

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