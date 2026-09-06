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csokoládé

Nem aprózta el: 160 tábla csokit emelt el az Aldiból ez a férfi

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Édesszájú tolvajt keresnek a dunakeszi rendőrök. A férfi összesen 160 tábla csokoládéval távozott a fóti Aldiból, fizetés nélkül: a lopással összesen 203.840 forint kárt okozott. A rendőrök most a nyilvánossághoz fordultak segítségért, hogy azonosítani tudják a tettest.
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csokoládéAldilopáskörözés

A nyilvánossághoz fordult segítségért a Dunakeszi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya egy férfi azonosításához, aki összesen 160 tábla csokoládét emelt el a fóti Aldiból. A tettes augusztus 4-én, kora este ment be a Fehérkő utcai üzletbe, ahonnan 120 Moser Roth csokoládét és 40 Moser Roth étcsokoládét tulajdonított el.

ALDI
160 tábla csokit loptak el a fóti Aldiból / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

160 tábla csokit loptak el a fóti Aldiból

A férfi a bevásárlókosárba pakolt édességekkel a bejárathoz ment, majd fizetés nélkül távozott az üzletből.

A lopással összesen 203.840 forint kárt okozott. 

A Dunakeszi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a férfit felismeri, jelenlegi tartózkodási helyével vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központját a 06-1-236-28-97 telefonszámon, illetve tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111 zöld számán, vagy a 112 központi segélyhívón.

A körözött személy fotóját IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!

 


 

 

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