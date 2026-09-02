Áll a forgalom Pesterzsébeten, a busz sem jár

Baleset történt a Virág Benedek utca és a Királyhágó utca kereszteződésében, fennakadásra kell számítani a közösségi közlekedésben is.
Motorkerékpár és személyautó ütközött össze Pesterzsébeten, a Virág Benedek utca és a Királyhágó utca kereszteződésében.
A fővárosi hivatásos tűzoltók műszaki mentés céljából érkeztek a helyszínre. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom, valamint fennakadásra kell számítani a közösségi közlekedésben is.
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