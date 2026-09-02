Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
királyhágó utca

Áll a forgalom Pesterzsébeten, a busz sem jár

48 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Baleset történt a Virág Benedek utca és a Királyhágó utca kereszteződésében, fennakadásra kell számítani a közösségi közlekedésben is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
királyhágó utcavirág benedek utcabaleset

Motorkerékpár és személyautó ütközött össze Pesterzsébeten, a Virág Benedek utca és a Királyhágó utca kereszteződésében. 

sziréna
Illusztráció
Fotó: Pexels

A fővárosi hivatásos tűzoltók műszaki mentés céljából érkeztek a helyszínre. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom, valamint fennakadásra kell számítani a közösségi közlekedésben is.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!