Itt a jogerős ítélet az Antifa-perben, több esetben enyhített a bíróság

A legutóbbi, szeptember 18-án megtartott tárgyaláson a vádhatóság a büntetések súlyosítását kérte, a védelem pedig felmentésért, illetve enyhítésért fellebbezett. A Fővárosi Ítélőtábla szeptember 30-án hirdetett jogerős ítéletet az úgynevezett antifaügyben. A táblabíróság két vádlott esetében kis mértékben enyhítette a büntetés időtartamát.

Maja T. az antifa-ügy tárgyalásán - Fotó: MARTON MONUS / Marton Monus

Így döntött a bíróság első fokon

A Fővárosi Törvényszék idén februárban első fokon szigorú büntetéseket szabott ki a radikális baloldali antifaszervezet tagjaira. A vádirat szerint a szélsőséges verőlegények 2023. február 9. és 11. között öt brutális támadást hajtottak végre Budapesten olyan járókelők ellen, akiket öltözékük miatt szélsőjobboldalinak véltek.

A véres akciókban kilencen sérültek meg, közülük hatan súlyosan.

Az elsőrendű vádlottal, az olasz Ilaria Salis-szal szemben az eljárást felfüggesztették, miután 2024-ben európai parlamenti képviselővé választották, és mentelmi jogot szerzett. A másodrendű vádlott, a német Tobias E. ügyében már korábban jogerős ítélet született, a harmadrendű vádlott, a szintén német Anna M. 2 év – 5 évre felfüggesztett – börtönbüntetést kapott bűnszervezetben való részvétel miatt. Maja Trux Ravi, az ugyancsak német negyedrendű vádlott 8 év fegyházbüntetést kapott bűnszervezetben elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés kísérlete és aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés kísérlete miatt, míg az olasz Gabriele M., ötödrendű vádlottat 7 év fegyházra ítélték társtettesként, bűnszervezetben elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt.

Az ügyész perbeszédében hangsúlyozta: az elsőfokú bíróság maradéktalanul eleget tett felderítési kötelezettségének, a beszerezett bizonyítékokat helyesen mérlegelte, és törvényes tényállást állapított meg.

A vádhatóság ugyanakkor indítványozta a bűncselekmények súlyosabb minősítését és a büntetési tételek emelését.

Maja T. az antifa-ügy tárgyalásán - Fotó: MARTON MONUS / Marton Monus

A védők azonban több ponton is támadták az eljárást: Anna M. védője alapjogi sérelmekre, a nyomozás során elkövetett hibákra, valamint arra hivatkozott, hogy a hatóságok tévesen azonosították védencét a felvételeken. Maja Trux ügyvédje vitatta a bűnszervezeti minősítést és a kamerafelvételek alapján a tevőleges részvételt, emellett bírálta az orvosszakértői véleményt, és utalt ügyfele éhségsztrájkjára is. Bár az eljárási hibák elvileg indokolnák a hatályon kívül helyezést, Maja Trux ebbe nem egyezett bele, elkerülve ezzel a per továbbhúzódását.

Gabriele M. védője viszont eljárási szabálytalanságokra hivatkozva hivatalosan is kezdeményezte az ítélet hatályon kívül helyezését.

Ez történt az antifa-ügy másodfokú tárgyalásán

A szeptember 30-án megtartott másodfokú tárgyaláson a bíróság épülete előtt kifeszített molinókkal, a tárgyalóteremben pedig mintegy 40 antifaszimpatizáns jelenlétében várták a jogerős ítélet megszületését. Többen közülük kapucnit viseltek és maszkkal takarták az arcukat. Maja Trux Ravit megérkezésekor néhányan felállva üdvözölték, ő a már többször látot, halványlila garbóban, mosolyogva lépett a tárgyalóterembe.